7ORDER 1stアルバム『One』の収録曲「BOW!!」の配信がスタート

安井謙太郎、真田佑馬、諸星翔希、森田美勇人、萩谷慧悟、阿部顕嵐、長妻怜央によるクリエイティブチーム・7ORDERが1月13日に発売する1stアルバム『ONE』から、リード曲「BOW!!」の配信がスタートした。久米島の大自然の中で撮影されたミュージックビデオも公開されている。

真田が作詞・作曲・編曲を手掛け、ソロ楽曲として過去に期間限定で配信していた同曲。聴いてくれる人と一緒に楽しめる曲にしたいという真田の想いから、クラップや掛け声などの工夫が随所に散りばめられ、疾走感溢れるポップナンバーに仕上がっている。1月13日、14日に日本武道館で開催される初ワンマンライブでも盛り上がるに違いない1曲だ。

久米島で撮影されたMVは、先日公開された「LIFE」のMVメイキング映像を織り交ぜつつ、にぎやかな非日常を楽しむメンバーたちの屈託のない笑顔が印象的な内容となっている。

「BOW!!」を収録した1stアルバム『ONE』、また同日発売のLIVE DVD/Blu-ray『UNORDER』には、オンラインで希望メンバーと2人で会話できる『ONE ON ONE TALK会』(777名)や、『ONLINE MEET AND GREET~オンラインサイン会~』などの抽選特典が用意されている。

