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大みそか、終夜運行中止を要請 １都３県の知事、鉄道や国交相に
首都圏の新型コロナウイルスの感染状況悪化を受け、東京都と埼玉、千葉、神奈川各県の知事が１６日、ＪＲ東...
12月16日
安倍氏、４月の緊急宣言は前倒し コロナ感染急増、準備加速を指示
新型コロナウイルス感染抑止を狙った４月の緊急事態宣言を巡り、発令を急いだ安倍晋三首相（当時）が、９日...
「定員超え推薦」は異例 学術会議の関連文書で判明
日本学術会議の会員任命拒否問題を巡り、首相が定員を超える会員候補の推薦を会議側に求め、その中から任命...
山本有二氏が石破派休会 退会せず「距離置き活動」
自民党石破派（水月会、１９人）の山本有二元農相（比例四国）が同派に「休会届」を提出し、受理されたこと...
自民、公明の斉藤鉄夫氏を支援へ 衆院広島３区、連立重視
自民党は１６日、次期衆院選広島３区を巡り、公明党公認の斉藤鉄夫副代表を支援する方向で調整に入った。広...
広島市もＧｏＴｏ一時停止 キャンセル無料、国交相
赤羽一嘉国土交通相は１６日、観光支援事業「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」の全国一時停止に先立ち、広島市を目的...