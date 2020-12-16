自民、夜の会食中止相次ぐ　首相への批判念頭か

2020年12月16日 20時33分 (12月16日 20時43分更新) 会員限定
　自民党二階派と岸田派は１６日、それぞれ１７日開催を予定していた派閥の忘年会の中止を決めた。二階俊博幹事長と佐藤勉総務会長ら党総務会メンバーによる１８日夜の会食も取りやめとなった。いずれも新型コロナウイルスの感染拡大を受けた対応。党関係者が明らかにした。菅義偉首相や二階氏らによる大人数会食が批判されていることも念頭にあるとみられる。

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