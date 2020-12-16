w-inds. 2人体制初の新曲「Beautiful Now」ダンス全貌解禁
2020年12月16日 12時00分 (12月16日 12時06分更新)
w-inds.が今月2日に配信リリースした2人体制初の新曲「Beautiful Now」のコレオビデオが16日、YouTube公式チャンネルで公開された。
千葉涼平と橘慶太の2人の新体制になって最初の楽曲「Beautiful Now」。4日にミュージックビデオ（MV）のフルバージョンが公開され、美しい景色を背にダンサー6人とともに踊る布のあるダンスが話題に。そのダンスの全貌が、この日公開されたコレオビデオで明らかになる。
振付は男性ダンスクルー・GANMIのSotaとkooouyaが担当。コレオビデオにはMVと同じくShow-hey、YO-SUKE、Money、KODAI、MASATO、Yuuuuukiがw-inds.の2人とともに出演している。
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