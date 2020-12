嵐『This is 嵐』(ジェイ・ストーム/12月11日配信開始)

嵐の最新アルバム『This is 嵐』が、週間DL数0.7万DL(7,100DL)を記録し、12月16日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。自身初のデジタルアルバム1位となった。

嵐はこれで、今年度【※1】の週間音楽ランキング全8部門【※2】のうち、7部門で1位となり、男性アーティスト【※3】最多の7冠達成となった。

『This is 嵐』は、嵐にとって3年ぶり17作目のオリジナルアルバムとしてデビュー日の11月3日にCD発売。昨年の『ラグビーワールドカップ2019日本大会』を盛り上げた日本テレビ系ラグビー2019 イメージソングの「BRAVE」や、今年9/7付で自身初のシングルミリオンを記録した「カイト」などのシングル作品に加え、リード曲「Do you… ?」など、今作のために用意された新曲を含む全11曲が収録。先週12月11日より、この11曲のダウンロードとストリーミング配信が開始された。

■「オリコン週間音楽ランキング今年度1位獲得数 男性アーティスト最多7冠」内訳

・最新シングル「カイト」で獲得

1.8/10付週間シングルランキング 1位

2.8/10付週間合算シングルランキング 1位

・デジタルシングル「A-RA-SHI : Reborn」「IN THE SUMMER」「Whenever You Call」で獲得

3.2019/12/30付、2020/8/3付、2020/9/28付週間デジタルシングル(単曲)ランキング 1位

●最新アルバム『This is 嵐』で獲得

4.11/16付週間アルバムランキング 1位

5.11/16付週間合算アルバムランキング 1位

6.12/21付週間デジタルアルバムランキング 1位

●最新ライブ映像作品『ARASHI Anniversary Tour 5×20』で獲得

7.10/12付、10/19付週間ミュージックDVD/BDランキング 1位

※1:今年度は2019/12/23付からスタート

※2:全音楽ランキング8部門:週間シングルランキング、週間アルバムランキング、週間デジタルシングル(単曲)ランキング、週間デジタルアルバムランキング、週間ストリーミングランキング、週間ミュージックDVD・BDランキング、週間合算シングルランキング、週間合算アルバムランキング

※3.全アーティストでは10/26付で7冠達成のLiSAに続き2組目

・「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート。

・「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート。

・「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート。

<クレジット:オリコン調べ(12/21付:集計期間:12月7日~12月13日)>

