Sexy Zoneが10月に実施した初の配信ライブ『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』映像商品化決定

人気グループ・Sexy Zoneが10月に実施した初の配信ライブ『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』を映像商品化したライブBlu-ray/DVDが、来年2月10日にリリースされることが決定した。

当初はニューアルバム『POP×STEP!?』(2月発売)を携えて3月からツアーを開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期に。さらなる延期日程を発表したものの、ファンの安全を最優先し、8月に中止を発表した経緯を経て、10月29日~31日の3日間計5公演の配信ライブにこぎつけた。

ライブBlu-ray/DVD『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』には、配信ライブ全5公演のうち最終公演の模様を収録。全26曲を歌ったライブでは、オリエンタルなイメージが印象的なメインステージに、炎、水、レーザーを駆使したダイナミックなステージ演出で目を引きつけた。8月に活動を再開した松島聡も約2年半ぶりにステージ復帰し、数曲に参加したことでも大きな話題を呼んだ。

初回限定盤にはスペシャルフォトブックと、ツアーで使用する予定だった銀テープが同梱される。初回限定盤、通常盤ともに、Disc2の収録内容など詳細は後日発表。

■Sexy ZoneライブBlu-ray/DVD『Sexy Zone POP×STEP!? TOUR 2020』

▽Disc1 (初回盤・通常盤 共通)

・極東 DANCE

・ROCK THA TOWN

・BON BON TONIGHT

・麒麟の子

・BLUE MOMENT

・まっすぐのススメ!

・Lady ダイヤモンド

・SHE IS...LOVE

・all this time

・Show must go on

・HAPPY END

・make me bright

・Blessed

・ぎゅっと

・NOT FOUND

・星の雨

・One Ability

・Spark Light

・MELODY

・禁断の果実

・カラクリだらけのテンダネス

・ダヴィンチ

・2020 Come on to Tokyo

・勇気 100%

・それでいいよ

・RUN

