「第89回アカデミー賞」で最多6部門を受賞した大ヒット作『ラ・ラ・ランド』(2016年 日本では17年公開)が、来年1月8日から全国のドルビーシネマ7館にて上映されることが15日、発表された。

本作は、夢を抱いて米・ロサンゼルスにやってきた男女の出会いと、甘く切ない恋の行方を華麗な歌とダンスで描いたロマンティック・ラブストーリー。全世界で興奮と熱狂を巻き起こした極上のミュージカル・エンターテインメントとなっている。『セッション』(14年)で一躍注目を集め、同作では脚本も担当したデイミアン・チャゼル監督がメガホンをとり、主人公のセバスチャンをライアン・ゴズリングが演じている。

■上映劇場一覧

丸ノ内ピカデリー(東京都)/T・ジョイ横浜(神奈川県)/MOVIXさいたま(埼玉県)/ミッドランドスクエアシネマ(愛知県)/MOVIX京都(京都府)/梅田ブルク7(大阪府)/T・ジョイ博多(福岡県)

(C)2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.

