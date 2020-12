宇野実彩子 (C)ORICON NewS inc.

ダンス&ボーカルグループ・AAAの宇野実彩子のデビュー15周年記念ファンブック『Uno Book』の発売を記念した展示会『Uno Museum -Just the way I am-』が、今月27日まで東京・渋谷マルイ5階の特設会場で開催されている。このほど来場した宇野は「大きい写真になると映えるし、すごい迫力。一枚一枚のパワーをすごい感じますし、本から飛び出したような楽しいスペースになってます」と目を輝かせた。

ハワイと東京で撮り下ろした写真が多数展示され「催し物ができないなかでこうやって展示会を開けることがうれしい」と笑顔を浮かべた宇野。フォトスポットも用意されており「私だらけなので少し恥ずかしいけど、楽しんでもらえたらうれしい。ポジティブなパワーを受け取ってもらって、思い出に残してもらえたら」とアピールしていた。

同ブックは「“うのちゃんになれる”メイク/コーデ術」や、洗練された美ボディをとらえたグラビアページ、ファンからの人生相談に回答した「うのちゃんに人生相談してみた」企画など、彼女の魅力が詰まった珠玉の一冊。ハワイと東京で撮り下ろした写真も多数掲載し、全156ページの大ボリュームとなっている。

同展は東京会場のほか、大阪・心斎橋OPA9階のOPAギャラリーにて15日~27日まで開催される。

関連キーワード エンタメ総合