Snow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」(エイベックス・トラックス/10月7日発売)

男性9人組グループ・Snow Manのシングル「KISSIN’ MY LIPS/Stories」が、週間0.3万枚を売り上げ、12月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で累積売上を100.2万枚とし、ミリオンを達成した。

これでSnow Manは、2/3付のSixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」【※1】と、本作Snow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」で2作のミリオン達成となった。今年度【※2】のミリオン達成作品は、5作目【※3】。

この結果を受け、Snow Manは「『KISSIN' MY LIPS/Stories』がミリオンを達成することができ、皆さまのお陰でSnow Manの歴史にまた一つ、ページを刻めたこと、本当にうれしく思います」と喜びを告白。「『Imitation Rain/D.D.』と、2作のミリオンを達成出来たことは、たくさんのファンの皆さまあっての記録であり、メンバー一同本当に感謝しています」と、ファンへの感謝を表した。

なおSnow Manは、今月12月31日放送の『第71回NHK紅白歌合戦』に初出場することが決定。年明け1月20日には、最新シングル「Grandeur」がリリースされる。

■Snow Manからのコメント

これからもたくさんの初を僕達と共に叶えていけたらうれしいです。

【※1】今年1月に「SixTONES vs Snow Man」としてリリースした「Imitation Rain/D.D.」は別名義作品。

【※2】今年度は2019/12/23付からスタート。

【※3】今年度シングルミリオン達成作品:SixTONES vs Snow Man「Imitation Rain/D.D.」(2/3付)、AKB48「失恋、ありがとう」(3/30付)、乃木坂46「しあわせの保護色」(4/13付)、嵐「カイト」(9/7付)、Snow Man「KISSIN’ MY LIPS/Stories」(12/21付)

<クレジット:オリコン調べ(12/21付:集計期間:12月7日~12月13日)>

