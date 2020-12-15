日本新聞協会は十四日、家族や友人と新聞を読み、話し合った感想や意見を募った第十一回「いっしょに読もう！新聞コンクール」の最優秀賞に、京都アニメーション放火殺人事件の連載記事を題材にした高知県の私立土佐中三年三浦友愛さん（１５）ら三人を選んだと発表した。国内外の小中高校生らから計五万七千九百七十七点の応募があった。

最優秀賞は他に、愛知県大口町立大口西小五年伊藤穂乃花（ほのか）さん（１１）と、福岡県の私立西南女学院高二年山口歩乃果さん（１７）。将来、学校の先生になりたい伊藤さんは、教員採用試験に挑む視覚障害の学生を取り上げた中日新聞記事を読んで、つづった。

優秀賞に三十人、奨励賞に百二十人を選んだ。団体応募四百三十二校の中から、優秀学校賞に十五校、学校奨励賞に百五十八校を選定した。

中部の入賞者・学校

最優秀賞の伊藤さん以外で中日新聞の記事を題材にして入賞した皆さんと、中部地方の学校賞入賞校は次の通り。

▽奨励賞 村松心菜（碧南市西端小５）川井恭子（名古屋市志段味中３）鈴木梓沙（豊田市朝日丘中３）榊原清陽（半田農高３）山崎美祐（愛工大名電高１）下嶋妃里（名城大付属高２）駒屋来実（飛騨高山...

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