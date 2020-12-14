ロッテ 鳥越ヘッドと今岡2軍監督が入れ替え 今季で引退の大谷は2軍育成投手コーチに就任
2020年12月14日 17時38分
ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍ヘッド兼内野守備コーチだった鳥越裕介氏が2軍監督となり、今岡真訪2軍監督が1軍ヘッドコーチに変更となる。元オリックス監督の森脇浩司氏が1軍野手総合兼内野守備コーチに就任。今季で現役を引退した大谷智久元投手が2軍の育成投手コーチに起用される。
◇ ◇ ◇
【1軍】
監督・井口資仁
ヘッドコーチ・今岡真訪
野手総合兼内野守備コーチ・森脇浩司
投手コーチ・吉井理人
投手コーチ・川越英隆
バッテリーコーチ・清水将海
打撃コーチ・河野亮
走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大
外野守備走塁コーチ・大塚明
戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹
トレーニングコーチ・菊地大祐
【2軍】
監督・鳥越裕介
ヘッド兼打撃コーチ・福浦和也
投手コーチ・小野晋吾
投手コーチ・大隣憲司
バッテリーコーチ・金沢岳
内野守備走塁コーチ・根元俊一
外野守備走塁コーチ・諸積兼司
育成総合兼育成打撃コーチ・堀幸一
育成守備走塁コーチ・小坂誠
育成投手コーチ・大谷智久
トレーニングコーチ・根本淳平
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