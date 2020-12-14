ロッテは14日、来季のコーチングスタッフを発表した。1軍ヘッド兼内野守備コーチだった鳥越裕介氏が2軍監督となり、今岡真訪2軍監督が1軍ヘッドコーチに変更となる。元オリックス監督の森脇浩司氏が1軍野手総合兼内野守備コーチに就任。今季で現役を引退した大谷智久元投手が2軍の育成投手コーチに起用される。

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【1軍】

監督・井口資仁

ヘッドコーチ・今岡真訪

野手総合兼内野守備コーチ・森脇浩司

投手コーチ・吉井理人

投手コーチ・川越英隆

バッテリーコーチ・清水将海

打撃コーチ・河野亮

走塁兼外野守備補佐兼打撃コーチ補佐・伊志嶺翔大

外野守備走塁コーチ・大塚明

戦略コーチ兼バッテリーコーチ補佐・的場直樹

トレーニングコーチ・菊地大祐

【2軍】

監督・鳥越裕介

ヘッド兼打撃コーチ・福浦和也

投手コーチ・小野晋吾

投手コーチ・大隣憲司

バッテリーコーチ・金沢岳

内野守備走塁コーチ・根元俊一

外野守備走塁コーチ・諸積兼司

育成総合兼育成打撃コーチ・堀幸一

育成守備走塁コーチ・小坂誠

育成投手コーチ・大谷智久

トレーニングコーチ・根本淳平