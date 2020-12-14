杉野遥亮、渡邊圭祐、前原滉、竹原ピストルがリアルな小学三年生を演じることで話題となっているテレビ東京のオリジナルドラマ『直ちゃんは小学三年生』（1月8日スタート、毎週金曜 深0：52）に、小学生役で出演するゲスト出演者が発表された。さらに、初回＆最終回放送日にオンラインイベントが開催されることになった。

今回、出演が発表されたのは以下の5人。直ちゃんたちが恐れるクラスのいじめっこ・タケモン役に平埜生成。タケモンの子分的存在・ジュンヤ役にやついいちろう（エレキコミック）。男子たちに嫌われているしっかり者で気の強い鎌田役に堀田茜。鎌田の親友で心優しい塩山役に、本作で芸能界デビューする水嶋凜。そして、前原滉演じるてつちんの兄・はずちん役に岡山天音。さまざまな個性をもつキャストが作り上げる『直ちゃんは小学三年生』ワールドに期待が高まる。

そして、初回＆最終回放送日に杉野ら主要キャスト4人が撮影時のエピソードなど、仲睦まじいトークを繰り広げるオンラインイベント『「直ちゃんは小学三年生」放送直前イベント／「直ちゃんは小学三年生」最終回直前イベント』のチケットが、きょう14日からイープラス・チケットぴあにて発売開始となった。彼らのサイン入り商品が当たる抽選会も実施予定。さらに、当日、配信スタジオに2組4名を招待する（※チケットをご購入の上、下記の応募フォームへ）。

■イベント概要

【開催日時】

「直ちゃんは小学三年生」放送直前イベント：2021年1月8日（金） 後7：30～／後9：00～（計2回）

「直ちゃんは小学三年生」最終回直前イベント：2021年2月12日（金） 後7：30～／後9：00～（計2回）

【出演者】

1月8日：杉野遥亮、渡邊圭祐、前原滉（予定）

2月12日：杉野遥亮、渡邊圭祐、前原滉、竹原ピストル（予定）※一部の回には豪華ゲストも出演予定

【チケット代金】

各回視聴のみ1500円（税抜）／特典グッズ（杉野遥亮描き下ろしイラストの刺繍入りナップサック）付き2500円（税抜）

【発売期間】

1月8日（金）配信分：2020年12月14日（月）前11：00～2021年1月9日（土）後9：00終了

2月12日（金）配信分：2020年12月14日（月）前11：00～2021年2月13日（土）後9：00終了

【プレイガイド】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/naochan/

e+（イープラス） https://eplus.jp/naochan_sp/

■配信スタジオ招待への応募フォーム

https://www3.tv-tokyo.co.jp/enq/subscribe.do?id=0002D7C

応募締切：2020年12月24日（木）後11：59（2月のイベントも左記期間にて応募受付終了となります）

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