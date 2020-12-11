『Mステ ウルトラSUPER LIVE』第2弾 ミスチル、星野源、MISIAも 全66組出そろう
2020年12月11日 20時45分 (12月11日 21時07分更新)
12月25日のクリスマスにテレビ朝日系で6時間超にわたって生放送される年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00～11：10）出演アーティスト第2弾が発表され、全66組が出そろった。
第2弾では、久保田利伸、ビリー・アイリッシュ、星野源、Mr.Childrenに加え、11月15日にテレビの収録で落馬し、背骨を骨折する重傷を負ったMISIAもラインナップされた。企画や曲目などは順次発表される。
29回目を迎えるMステ年末特番のテーマはもちろん「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの大迫力のステージングで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。
■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』出演アーティスト
AI
aiko
あいみょん
嵐
［Alexandros］
いきものがかり
石丸幹二
E-girls
Uru
瑛人
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
久保田利伸 ★
CHEMISTRY
コブクロ
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
JUJU
Jr. EXILE
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Superfly
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高嶋ちさ子
DA PUMP
DISH//
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
東京事変
Toshl
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
HIKAKIN & SEIKIN
Billie Eilish ★
日向坂46
広瀬香美
福山雅治
V６
Foorin
Hey! Say! JUMP
BABYMETAL
BoA
星野源 ★
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mr.Children ★
MISIA ★
宮本浩次
milet
森七菜
LiSA
Little Glee Monster
※50音順
AI
aiko
あいみょん
嵐
［Alexandros］
いきものがかり
石丸幹二
E-girls
Uru
瑛人
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
久保田利伸 ★
CHEMISTRY
コブクロ
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
JUJU
Jr. EXILE
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Superfly
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高嶋ちさ子
DA PUMP
DISH//
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
東京事変
Toshl
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
HIKAKIN & SEIKIN
Billie Eilish ★
日向坂46
広瀬香美
福山雅治
V６
Foorin
Hey! Say! JUMP
BABYMETAL
BoA
星野源 ★
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mr.Children ★
MISIA ★
宮本浩次
milet
森七菜
LiSA
Little Glee Monster
※50音順
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