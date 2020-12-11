12月25日6時間超生放送決定『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』

12月25日のクリスマスにテレビ朝日系で6時間超にわたって生放送される年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』（後5：00～11：10）出演アーティスト第2弾が発表され、全66組が出そろった。

第2弾では、久保田利伸、ビリー・アイリッシュ、星野源、Mr.Childrenに加え、11月15日にテレビの収録で落馬し、背骨を骨折する重傷を負ったMISIAもラインナップされた。企画や曲目などは順次発表される。

29回目を迎えるMステ年末特番のテーマはもちろん「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの大迫力のステージングで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。

■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』出演アーティスト

AI

aiko

あいみょん

嵐

［Alexandros］

いきものがかり

石丸幹二

E-girls

Uru

瑛人

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

小沢健二

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

久保田利伸 ★

CHEMISTRY

コブクロ

ゴールデンボンバー

櫻坂46

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

ジャニーズWEST

JUJU

Jr. EXILE

GENERATIONS

SixTONES

Snow Man

Superfly

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

高嶋ちさ子

DA PUMP

DISH//

東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平

東京事変

Toshl

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

HIKAKIN & SEIKIN

Billie Eilish ★

日向坂46

広瀬香美

福山雅治

V６

Foorin

Hey! Say! JUMP

BABYMETAL

BoA

星野源 ★

マカロニえんぴつ

三浦大知

Mr.Children ★

MISIA ★

宮本浩次

milet

森七菜

LiSA

Little Glee Monster

※50音順

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