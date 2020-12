TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』のクリスマス特番として21日に生放送される『CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル』(後7:00~10:57)の出演アーティスト第2弾13組が発表された。

11月30日の3時間スペシャルで約1時間にわたって放送された「福山フェス」が大きな反響を呼んだ福山雅治は、きょう11日公開の映画『新解釈・三國志』主題歌の「革命」と、クリスマスに聴きたいラブソングとして番組に多くのリクエストが寄せられた「Good night」を披露。SEKAI NO OWARIは火曜ドラマ『この恋あたためますか』の主題歌「silent」を横浜から生中継で届ける。

乃木坂46は来年1月リリースの26枚目シングル「僕は僕を好きになる」、日向坂46は「ソンナコトナイヨ」を歌唱。さらに、乃木坂46の2020年カラオケTOP10メドレーを、両グループのスペシャルコラボで披露する。

EXILEと三代目J SOUL BROTHERSは、2021年元日にリリースするEXILE TRIBEのニューシングル「RISING SUN TO THE WORLD」収録曲の「RED PHOENIX」、「RISING SOUL」をそれぞれパフォーマンス。Perfumeは「Time Warp」、いきものがかり「ブルーバード」、Little Glee Monsterは米アカペラグループ・ペンタトニックスとのコラボで話題の最新曲「Dear My Friend feat.Pentatonix」を。中島美嘉with藤巻亮太はこの季節にぴったりのバラード「真冬のハーモニー」を届ける。

ロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルで、来年ソロデビューする森内寛樹が、ソロではテレビ初歌唱。父・森進一、母・森昌子の最強のDNAを引き継ぐ森内は、あいみょんの人気曲「君はロックを聴かない」を熱く歌い上げる。

人気企画「名曲ライブライブ」はクリスマスソングスペシャル。AIはマライア・キャリーの「恋人たちのクリスマス」、宮本浩次は松任谷由実の「恋人がサンタクロース」、Little Glee Monsterは桑田佳祐の「白い恋人達」をカバーする。出演アーティストは今後も順次発表される。

■『CDTVライブ!ライブ!クリスマススペシャル』出演者(★=第2弾)

AI ★

いきものがかり ★

瑛人

EXILE ★

櫻坂46

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★

SEKAI NO OWARI ★

SEVENTEEN

DISH//

TOMORROW X TOGETHER(TXT)

中島美嘉 with 藤巻亮太 ★

乃木坂46 ★

Perfume ★

BTS

日向坂46 ★

福山雅治 ★

BABYMETAL

Mr.Children

宮本浩次 ★

森内寛樹 ★

LiSA

Little Glee Monster ★

ほか

※50音順

