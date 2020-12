NiziU「Step and a step」(ソニー・ミュージックエンタテインメント/12月2日発売)

9人組グローバル・ガールズグループ ・NiziU(ニジュー)のデビューシングル「Step and a step」が、初週31.2万枚を売り上げ、12月8日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。デビュー(1st)シングルでの1位獲得は6/15付のStray Kids「TOP -Japanese ver.-」以来、6ヵ月ぶり。初週売上31.2万枚は、「女性アーティストのデビュー(1st)シングルによる初週売上枚数」 歴代2位【※1】【※2】を記録し、デビュー(1st)シングルでの初週売上30万枚超えは、史上9組目【※3】 、女性アーティストでは史上2組目となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: Step and a step / NiziU

2位: 三文小説/千両役者 / King Gnu

3位: サイコーハート/La Bella Patria/ツナガルコネクト / 宮下愛(村上奈津実),エマ・ヴェルデ(指出毬亜),天王寺璃奈(田中ちえ美)from 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

4位: 二人だけの初めてをもっと / 26時のマスカレイド

5位: 炎 / LiSA

6位: THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Never ends & Brand new! / THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS for BEST5!(北条加蓮,鷺沢文香,一ノ瀬志希,神谷奈緒,高垣楓)/辻野あかり,砂塚あきら,桐生つかさ

7位: Starlight Museum / 水瀬いのり

8位: 虹 / 菅田将暉

9位: BETTER / TWICE

10位: 恋なんかNo thank you! / NMB48

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。

【※1】「デビュー(1st)シングル」はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除く。

【※2】デビュー(1st)シングル初週売上記録女性アーティスト歴代1位は、2019/4/8付の日向坂46「キュン」(47.6万枚)

【※3】デビュー(1st)シングル初週売上30万枚超えを記録したアーティスト(達成順)は、KinKi Kids(1997/7/28付)、嵐(1999/11/15付)、KAT-TUN(2006/4/3付)、Kis-My-Ft2(2011/8/22付)、King & Prince(2018/6/4付)、日向坂46(2019/4/8付)、SixTONES vs Snow Man(2020/2/3付)、JO1(2020/3/16付)

