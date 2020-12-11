愛知で新たに１９６人が感染

2020年12月11日 15時59分 (12月11日 16時00分更新) 会員限定
　愛知県は１１日、新型コロナウイルスに新たに１９６人が感染したと発表した。このうち、名古屋市分の感染者が７９人となっている。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

新型コロナ（ニュース）の最新ニュース

記事一覧