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「トラベル」停止延長へ 札幌・大阪市 分科会が要請
政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会は十一日、感染者が急拡大するステージ３相当地域での観光支援事...
12月11日
旭川、医療崩壊が現実味 １カ月で感染６００人増
北海道旭川市で、新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない。基幹病院などで感染者の発生が相次ぎ、外来診...
バッハ氏の「五輪参加者 ワクチン接種を」発言は安易 専門家見解
新型コロナウイルスの収束が見通せず、来夏の東京五輪・パラリンピックには開催可否に不透明感が残る。海外...
三重で新たに１７人が感染
三重県は１１日、１０歳未満～７０代の男女１７人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。うち津市の男...
【愛知】「錦三と栄、時短延長しないで」 県内飲食店団体が県に要望書
新型コロナウイルス感染拡大を受け、名古屋市中区の錦三、栄地区の一部の飲食店などに対して県が十八日まで...
【長野】「絶対に」は無理、介護現場で危機感 高齢者施設で１８人集団感染
北信圏域の高齢者向け通所施設で１０日までに利用者１２人と職員６人の計１８人が新型コロナウイルスに感染...