センバツ高校野球“21世紀枠”候補9校発表 連合チームの富山北部・水橋も選出…来年1.29出場校決定
2020年12月11日 15時04分
日本高野連は11日、第93回センバツ高校野球大会（来年3月19日開幕・甲子園）の「21世紀枠」の地区候補9校を発表した。
各都道府県から推薦された候補校から、地区ごとの最終候補1校（北海道は単独で地区扱い）に絞り込まれ、北信越地区からは連合チームの富山北部・水橋（富山）が選ばれた。
来春の21世紀枠は3校。一般選考28校、大会中止となったため取り扱いが決まっていない明治神宮枠1校を加えた計32校は、来年1月29日の選考委員会で決定する。
【全国9地区の21世紀枠候補校】
▽北海道 知内 北海道大会4強
▽東北 八戸西（青森） 県準優勝・東北大会8強
▽関東・東京 石橋（栃木） 県準優勝・関東大会初戦敗退
▽東海 三島南（静岡） 県4強
▽北信越 富山北部・水橋（富山） 県4強・北信越大会初戦敗退
▽近畿 東播磨（兵庫） 県準優勝・近畿大会初戦敗退
▽中国 矢上（島根） 県4強・中国大会初戦敗退
▽四国 川之石（愛媛） 県8強
▽九州 具志川商（沖縄） 県準優勝・九州大会8強
▽北海道 知内 北海道大会4強
▽東北 八戸西（青森） 県準優勝・東北大会8強
▽関東・東京 石橋（栃木） 県準優勝・関東大会初戦敗退
▽東海 三島南（静岡） 県4強
▽北信越 富山北部・水橋（富山） 県4強・北信越大会初戦敗退
▽近畿 東播磨（兵庫） 県準優勝・近畿大会初戦敗退
▽中国 矢上（島根） 県4強・中国大会初戦敗退
▽四国 川之石（愛媛） 県8強
▽九州 具志川商（沖縄） 県準優勝・九州大会8強
PR情報