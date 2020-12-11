センバツ高校野球“21世紀枠”候補9校発表 連合チームの富山北部・水橋も選出…来年1.29出場校決定

2020年12月11日 15時04分

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甲子園球場

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　日本高野連は11日、第93回センバツ高校野球大会（来年3月19日開幕・甲子園）の「21世紀枠」の地区候補9校を発表した。
【関連】連合チームがセンバツ出場なら史上初…21世紀枠候補に富山北部・水橋 秋は富山県大会4強
　各都道府県から推薦された候補校から、地区ごとの最終候補1校（北海道は単独で地区扱い）に絞り込まれ、北信越地区からは連合チームの富山北部・水橋（富山）が選ばれた。
　来春の21世紀枠は3校。一般選考28校、大会中止となったため取り扱いが決まっていない明治神宮枠1校を加えた計32校は、来年1月29日の選考委員会で決定する。
　【全国9地区の21世紀枠候補校】
▽北海道　知内　北海道大会4強
▽東北　八戸西（青森）　県準優勝・東北大会8強
▽関東・東京　石橋（栃木）　県準優勝・関東大会初戦敗退
▽東海　三島南（静岡）　県4強
▽北信越　富山北部・水橋（富山）　県4強・北信越大会初戦敗退
▽近畿　東播磨（兵庫）　県準優勝・近畿大会初戦敗退
▽中国　矢上（島根）　県4強・中国大会初戦敗退
▽四国　川之石（愛媛）　県8強
▽九州　具志川商（沖縄）　県準優勝・九州大会8強

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