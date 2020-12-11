三重県四日市市で新たに２人感染

2020年12月11日 13時22分 (12月11日 13時23分更新) 会員限定
　三重県四日市市は１１日、新たに６０代の介護施設女性職員と、２０代の女性教職員が新型コロナウイルスに感染したと発表した。６０代女性は同県桑名市内の施設に勤務。２０代女性は県内の県立高校に勤めている。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

新型コロナ（ニュース）の最新ニュース

記事一覧