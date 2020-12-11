ソニーミュージック“アニソン配信フェス”に西川貴教、鈴木雅之、藍井エイルら24組
2020年12月11日 12時54分 (12月11日 13時06分更新)
ソニー・ミュージックに所属するアーティスト24組が東京・日本武道館に集結し、ノンストップでアニメ主題歌を中心に歌うフェス形式の無観客オンラインライブ『Sony Music AnimeSongs ONLINE 日本武道館』が、来年1月3日に配信されることが決定した。
出演アーティストは、これまでにテレビアニメ作品の主題歌を担当してきたソニーミュージックグループに所属するアーティスト24組。藍井エイルは『ソードアート・オンライン』シリーズ主題歌、TrySailは『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』主題歌、FLOWは『NARUTO -ナルト-』主題歌、BURNOUT SYNDROMESは『ハイキュー!!』シリーズ主題歌を。
さらに、鈴木雅之が歌う『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』主題歌、二川貴教とゴールデンボンバー鬼龍院翔のユニット・西川くんとキリショーや中川翔子が歌う『ポケットモンスター』シリーズ主題歌など、バラエティーに富んだ楽曲をオムニバスで約3時間半にわたって届ける。
収録にはARカメラが導入され、アーティストのパフォーマンスとリアルタイムで連動するなど、ダイナミックな映像演出も楽しめる。きょう11日から公式サイトが開設された。
■『Sony Music AnimeSongs ONLINE 日本武道館』出演アーティスト
藍井エイル
麻倉もも
ASCA
雨宮天
楠木ともり
Co shu Nie
斉藤朱夏
佐藤ミキ
the peggies
CIVILIAN
鈴木雅之
スピラ・スピカ
TrySail
中川翔子
夏川椎菜
22/7
ナナヲアカリ
西川くんとキリショー
西川貴教
BURNOUT SYNDROMES
halca
Who-ya Extended
FLOW
Rude-α
※50音順
藍井エイル
麻倉もも
ASCA
雨宮天
楠木ともり
Co shu Nie
斉藤朱夏
佐藤ミキ
the peggies
CIVILIAN
鈴木雅之
スピラ・スピカ
TrySail
中川翔子
夏川椎菜
22/7
ナナヲアカリ
西川くんとキリショー
西川貴教
BURNOUT SYNDROMES
halca
Who-ya Extended
FLOW
Rude-α
※50音順
配信日時：2021年1月3日（日）午後5時開演（午後8時30分終演予定）
見逃し配信：配信終了後準備が整い次第～1月10日（日）午後11時59分
チケット価格：3850円（税込）
チケット販売期間：1月10日（日）午後5時まで
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チケット価格：3850円（税込）
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