女子ベスト１１候補に熊谷紗希　サッカー、リヨンの日本代表ＤＦ

2020年12月10日 19時50分 (12月10日 20時01分更新) 会員限定
　国際プロサッカー選手会は１０日、昨季の女子ベストイレブン候補の５５人を発表し、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で５連覇を達成したリヨン（フランス）の日本代表ＤＦ熊谷紗希が入った。ベストイレブンは選手投票で決まり、１７日の国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）表彰式で発表される。（ロンドン共同）

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