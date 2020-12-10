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ＤｅＮＡから国内フリーエージェント（ＦＡ）宣言した梶谷隆幸外野手（３２）の巨人への移籍が決定的になっ...
12月10日
サッカー協会、関塚技術委員退任 オンラインで理事会
日本サッカー協会は１０日、オンラインで理事会を開き、代表活動を統括する立場だった関塚隆技術委員（６０...
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西武の内海哲也投手が１０日、埼玉県所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、野球協約の減額制限（１億円...
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