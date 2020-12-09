ＮＦＬレーベンズが７勝目　第１３週最終日

2020年12月9日 16時59分 (12月9日 17時37分更新) 会員限定
　カウボーイズ戦でＴＤランを挙げるレーベンズのＱＢジャクソン（８）＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）

　カウボーイズ戦でＴＤランを挙げるレーベンズのＱＢジャクソン（８）＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）

  • 　カウボーイズ戦でＴＤランを挙げるレーベンズのＱＢジャクソン（８）＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）
　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第１３週最終日は８日、ボルティモアで行われ、レーベンズがカウボーイズに３４―１７で快勝し、７勝目（５敗）を挙げた。新型コロナウイルス感染から復帰したＱＢジャクソンがランで一つ、パスで二つのＴＤをマークした。カウボーイズは３勝９敗。

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