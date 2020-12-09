東京都庁

東京都は９日、新型コロナウイルスの感染者が新たに５７２人報告されたと明らかにした。今月５日の５８４人に次いで過去２番目の多さ。累計は４万４９２７人となった。

都内の感染者数は１１月中旬以降、増加傾向が続いている。都は酒類を提供する飲食店やカラオケ店に対し、今月１７日まで午後１０時閉店の営業時間短縮を都内ほぼ全域で要請している。



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