藤井聡太棋聖 （C）ORICON NewS inc.

テレビ番組・CMのリサーチを行うエム・データは9日、「2020年TVニュースランキング」を発表。「総合」では、「新型コロナウイルス感染拡大」に関する報道が1716時間44分34秒と、2位の「米国大統領選挙」の98時間35分12秒を圧倒的に引き離して1位に。文化・芸能1位は史上最年少で二冠と八段昇進を果たした藤井聡太棋聖（18）に関するニュースで、20時間27分20秒となった。

総合ではそのほか、「東京五輪、新型コロナで開催延期」が63時間23分18秒で3位、今年7月に熊本県を中心に日本各地で発生した「令和2年7月豪雨」が62時間39分22秒で4位、「菅義偉首相・新政権スタート」が61時間21分14秒で5位。さらに、「台風10号」関連が6位、夏場の危険な暑さに関する報道が7位と、自然災害に関するニュースに今年も多くの時間が割かれた。

文化・芸能では2位が「志村けんさん、新型コロナ感染による肺炎で急死」で14時間26分08秒、3位は「『鬼滅の刃』空前の大フィーバー」で11時間53分24秒と続いた。また、今年いっぱいで活動休止に入る「嵐」関連が11時間12分46秒で4位、今年6月に不倫問題が発覚し、今月3日に謝罪会見を行ったアンジャッシュ・渡部建に関する報道が8時間13分16秒で5位だった。

■2020年テレビニュースランキング（総合）

1位 新型コロナウイルス感染拡大 1716時間44分34秒

2位 米国大統領選挙 98時間35分12秒

3位 東京五輪、新型コロナで開催延期 63時間23分18秒

4位 令和2年7月豪雨 62時間39分22秒

5位 菅義偉首相・新政権スタート 61時間21分14秒

6位 台風10号、特別警報級で気象庁が注意喚起 29時間24分06秒

7位 各地で危険な暑さ、浜松などで40℃超も 22時間44分27秒

8位 安倍晋三首相、辞意表明 21時間52分27秒

9位 河井夫妻 公選法違反事件 20時間58分56秒

10位 藤井聡太棋聖、史上最年少で二冠＆八段昇段 20時間27分20秒

11位 カルロス・ゴーン被告、レバノンに逃亡 20時間03分54秒

12位 北朝鮮情勢 19時間49分10秒

13位 米国 黒人差別抗議デモ拡大 17時間52分43秒

14位 イラン 米軍基地に報復攻撃 17時間32分45秒

15位 高校野球、コロナで春夏連続大会中止 16時間36分24秒

16位 検察定年延長問題・渦中の黒川氏が辞任 15時間41分50秒

17位 志村けんさん、新型コロナ感染による肺炎で急死 13時間03分57秒

18位 菅首相、学術会議推薦者6人の任命拒否 11時間53分24秒

19位 「鬼滅の刃」空前の大フィーバー 11時間53分24秒

20位 女子テニス 大坂なおみ選手 11時間47分24秒

■2020年テレビニュースランキング（文化・芸能）

1位 藤井聡太棋聖、史上最年少で二冠＆八段昇段 20時間27分20秒

2位 志村けんさん、新型コロナ感染による肺炎で急死 14時間26分08秒

3位 「鬼滅の刃」空前の大フィーバー 11時間53分24秒

4位 嵐、活動休止前ラストスパート 11時間12分46秒

5位 アンジャッシュ渡部、不倫騒動で活動自粛 8時間13分16秒

6位 岡江久美子さん、新型コロナによる肺炎で死去 7時間42分36秒

7位 槇原敬之、覚醒剤所持の疑いで2度目の逮捕 7時間32分17秒

8位 NEWS手越祐也、ジャニーズ事務所退所 7時間31分29秒

9位 伊勢谷友介、大麻所持で逮捕 6時間52分10秒

10位 山口達也さん、酒気帯び運転で逮捕 6時間36分51秒

11位 三浦春馬さん、死去 6時間25分38秒

12位 伊藤健太郎、ひき逃げで逮捕 5時間38分18秒

13位 「テラハ」出演の木村花さん、死去 5時間33分20秒

14位 舞台クラスターで多数のコロナ感染者 5時間28分37秒

15位 東出昌大、不倫騒動 5時間28分23秒

16位 竹内結子さん、死去 5時間15分24秒

17位 TOKIO長瀬智也退所へ、残る3人で法人化 4時間34分58秒

18位 乃木坂46 4時間15分32秒

19位 石田純一、新型コロナに感染 4時11分38秒

20位 中居正広、ジャニーズ事務所退所 4時間08分18秒

調査期間

2020年1月1日～2020年11月30日

調査対象：上記期間にて、関東エリア（NHK総合、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ）の月曜日～土曜日、朝10時まで放送されているニュース／情報番組。

調査方法：対象番組にて放送されたニュースを露出時間で集計。ランキングは「総合」と「時事、スポーツ、文化・芸能」の分野別。

関連キーワード エンタメ総合