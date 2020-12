人気グループ・嵐と米人気歌手ブルーノ・マーズの対談番組『Behind the Scenes of "Whenever You Call”』が、17日に世界同時配信されることが決定した。

2018年のグラミー賞で主要3部門を含む7冠を受賞した世界的アーティストのブルーノは、嵐が9月18日にリリースしたデジタルシングル「Whenever You Call」を書き下ろし、プロデュースも担当。嵐が今年いっぱいでグループ活動を休止することを知ったうえで、嵐のこれまでの楽曲やライブ映像を見聞きし、新曲を書き下ろした。

この一大プロジェクトはどのようにして成立したのか。楽曲制作秘話やレコーディングの模様を、番組のためだけに特別に行われたブルーノと嵐の対談をもとに解き明かしていく。番組ラストには「Whenever You Callの」未公開ライブパフォーマンス映像も用意されている。

番組は「BeApp」を通じて配信され、視聴チケットは1200円(手数料別)。初回配信は17日午後9時~(約30分の予定)で、18日~20日までリピート配信される。

