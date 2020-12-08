紅ゆずるさんがコロナ感染　元宝塚星組トップスター

2020年12月8日 20時25分 (12月8日 20時58分更新) 会員限定
　紅ゆずるさん

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　宝塚歌劇団を昨年退団した元星組トップスターの紅ゆずるさんが新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が８日、公式サイトで明らかにした。
　事務所によると、紅さんは３日に発熱し、５日に医療機関でＰＣＲ検査を受け、７日に陽性との結果が出た。現在は平熱に戻り、味覚にも異常はなく、自宅待機しているという。

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