紅ゆずるさん

宝塚歌劇団を昨年退団した元星組トップスターの紅ゆずるさんが新型コロナウイルスに感染したと、所属事務所が８日、公式サイトで明らかにした。

事務所によると、紅さんは３日に発熱し、５日に医療機関でＰＣＲ検査を受け、７日に陽性との結果が出た。現在は平熱に戻り、味覚にも異常はなく、自宅待機しているという。

