紅ゆずるさん
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大阪府は８日、新型コロナウイルスに２５８人が感染し、６０～９０代の男女９人が死亡したと発表した。新た...
12月08日
縄文時代早期の石製装身具が出土 鹿児島・種子島、国内最古級
鹿児島県西之表市（種子島）の教育委員会は８日、２０１３～１５年にかけ、東海岸に位置する縄文時代早期の...
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