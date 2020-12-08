畑岡奈紗

女子ゴルフの７日付世界ランキングが発表され、畑岡奈紗は７位で、前週から変動はなかった。古江彩佳は一つ下げて１５位、渋野日向子は１６位で変わらなかった。鈴木愛は一つ上げて１９位、稲見萌寧は５９位から６１位に後退した。

１位の高真栄、２位の金世ヨン（ともに韓国）、３位のネリー・コルダ（米国）は動かなかった。（共同）



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