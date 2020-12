『2020 Mnet ASIAN MUSIC AWARDS』で『Best New Asian Artist』を受賞したJO1

11人組グローバルボーイズグループ・JO1が6日、アジア最大級の音楽授賞式『2020 MAMA(Mnet ASIAN MUSIC AWARDS)』で「Best New Asian Artist」を受賞した。

MAMAは、韓国のエンターテインメントチャンネル「Mnet」および、CJ ENMCJ ENMが開催するグローバル音楽授賞式で今年で12回目を迎えた。今年は非対面形式で開催され、BTS、IZ*ONE、TWICEなど、日本でも人気の高いアーティストたちがパフォーマンスを繰り広げた。

そうそうたるアーティストの中、JO1は、11月25日に発売されたばかりの1stアルバム『The STAR』から表題曲の「Shine A Light」と、デビュー曲である「無限大(INFINITY)」をパフォーマンス。今後の活躍が期待されるアジアの新人アーティストに贈られる栄誉ある賞「Best New Asian Artist」を受賞した。

サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』発のグループ・JO1は、101人の中から選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城奨)によって結成されたグローバルボーイズグループとなっている。

■JO1受賞コメント

今年、僕たちには本当にたくさんの奇跡のようなことが起こったと思います。JO1としてデビューできて、こうして『2020 MAMA』で賞をいただけて、本当に夢みたいです。

僕たちをいつも応援し、愛してくださるファンの皆様、本当に感謝しています。これからももっと夢を叶えるために、努力して、成長するJO1になります。Thank You MAMA! Thank You KOREA!

関連キーワード エンタメ総合