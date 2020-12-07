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北海道、自衛隊看護師派遣要請へ 医療機関クラスターで
北海道と旭川市が、同市の医療機関で発生した新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）の収束の見通し...
12月07日
日米共同指揮所演習始まる、熊本 コロナで規模縮小
陸上自衛隊と米軍による共同指揮所演習「ヤマサクラ」の開始式が７日、陸自健軍駐屯地（熊本市）で行われ、...
北海道の高速で車５台以上が事故 １人重体、ブラックアイスバーン
７日午前６時４０分ごろ、北海道苫小牧市の道央自動車道上り線の苫小牧西インターチェンジ付近で「事故があ...
小惑星由来のガスに注目 ＪＡＸＡがカプセル検査
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は７日、探査機「はやぶさ２」が投下し、オーストラリアの砂漠に着地した...
広島・三原の養鶏場で鳥インフル １３万４千羽殺処分、今季６県目
広島県は７日、同県三原市の養鶏場の鶏から、Ｈ５型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたと明らかにした...
「釣りキチ三平」が来年の表紙に 地元・秋田でカレンダー発売
秋田県つり連合会（秋田市）は、１１月２０日に死去した同県出身の漫画家矢口高雄さんの代表作「釣りキチ三...