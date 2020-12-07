７日午前５時２０分ごろ、広島県大崎上島町の沖合で「船が燃えているように見える」と近くの島の住民から１１８番があった。呉海上保安部が貨物船「福井丸」（１９１トン）の火災を確認し、巡視艇２隻と消防艇が消火作業に当たった。けが人がいるかどうかは不明。

呉海上保安部によると、福井丸は大崎上島町大串の沖合約１・４キロ地点にいかりを下ろしていた。



関連キーワード 社会