広島沖合で貨物船火災　大崎上島町、けが人不明

2020年12月7日 09時43分 (12月7日 10時02分更新) 会員限定
　７日午前５時２０分ごろ、広島県大崎上島町の沖合で「船が燃えているように見える」と近くの島の住民から１１８番があった。呉海上保安部が貨物船「福井丸」（１９１トン）の火災を確認し、巡視艇２隻と消防艇が消火作業に当たった。けが人がいるかどうかは不明。
　呉海上保安部によると、福井丸は大崎上島町大串の沖合約１・４キロ地点にいかりを下ろしていた。

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