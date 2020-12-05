コロナ重症者、最多５２０人　感染者は２４００人超

2020年12月5日 20時23分 (12月5日 20時51分更新) 会員限定
　都内の新たな新型コロナウイルス感染者数が過去最多となったことを伝える大型ビジョン＝５日夜、東京・渋谷

　都内の新たな新型コロナウイルス感染者数が過去最多となったことを伝える大型ビジョン＝５日夜、東京・渋谷

  • 　都内の新たな新型コロナウイルス感染者数が過去最多となったことを伝える大型ビジョン＝５日夜、東京・渋谷
　国内では５日、新型コロナウイルス感染症の重症者が前日から１５人増え５２０人となり過去最多を更新した。
　新規感染者は２４００人を超えた。地域別では東京５８４人、高知１９人が過去最多で、大阪３９９人、愛知２１９人、北海道１８３人、埼玉１６８人など。
　死者は北海道４人、兵庫３人、神奈川２人、千葉、和歌山各１人の計１１人だった。

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