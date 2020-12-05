国内では５日、新型コロナウイルス感染症の重症者が前日から１５人増え５２０人となり過去最多を更新した。

新規感染者は２４００人を超えた。地域別では東京５８４人、高知１９人が過去最多で、大阪３９９人、愛知２１９人、北海道１８３人、埼玉１６８人など。

死者は北海道４人、兵庫３人、神奈川２人、千葉、和歌山各１人の計１１人だった。



関連キーワード 話題