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犠牲者鎮魂の光、コロナでも不滅 神戸ルミナリエの代替イベント
神戸市で４日、阪神大震災犠牲者への鎮魂と追悼を祈る光の祭典「神戸ルミナリエ」の代替イベントが始まった...
12月04日
国内の重症者５０５人、最多更新 新型コロナ、感染は２２２２人
新型コロナウイルス感染症の第３波が拡大する中、国内の重症者は４日、前日から８人増えて５０５人となり、...
茨城で過去最多８５人感染 障害者施設でクラスターか
茨城県は４日、８５人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の１日の感染者数としては過去最...
地震想定、「病院」を揺らし実験 機器転倒で医療継続困難に
京都大と防災科学技術研究所（茨城県つくば市）は４日、兵庫県三木市の「実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ―...
北海道で２１０人感染 １３人死亡、２人再陽性
北海道と札幌、旭川、小樽の３市は４日、新型コロナウイルスに計２１０人が感染し、計１３人が死亡したほか...
はやぶさ２カプセル、６日帰還へ 「非常に順調」成功に自信
宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の探査機「はやぶさ２」が採取した、小惑星りゅうぐうの岩石を詰めたカプ...