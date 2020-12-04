自民・渡嘉敷氏コロナ感染　国会議員で４人目

2020年12月4日 19時28分 (12月4日 19時47分更新) 会員限定
　衆院は４日、自民党の渡嘉敷奈緒美衆院議員（大阪７区）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。国会議員の感染確認は４人目。渡嘉敷氏の事務所によると、同日午前に発熱し、ＰＣＲ検査で陽性と分かった。発熱以外の症状はないという。
　渡嘉敷氏は、衆院厚生労働委員長を務めている。会期末手続きを行った４日の厚労委は委員長代理で対応した。

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