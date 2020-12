人気グループ・関ジャニ∞が、9日発売のフォトマガジン『TVガイドPERSON』(東京ニュース通信社刊)の表紙・巻頭特集12ページに登場。12年3月の創刊から約9年、『vol.100』に到達する今号では、世界的な写真家・レスリー・キーが撮り下ろしによって“最強にモードな関ジャニ∞”が表紙を飾っている。

同誌で初めて全員そろっての登場となる関ジャニ∞のロングインタビューでは、コロナ禍に見舞われた激動の2020年について、丸山隆平は「見えない山を登るような気持ちだった」、大倉忠義は「一時期くじけそうになった」と心境を明かす一方で、横山裕が「ネガティブな状況だからポジティブに捉えないとアカン」と奮起するコメントも。

来年を見据えてのトークでは、「Road to Re:LIVE」というテーマを掲げての活動に関して、村上信五は「ここ数年ボロボロやった我々だからこそのメッセージになる」と力を込め、安田章大は「いろいろ乗り越えた5人の姿を見て、誰かの元気や生きる糧になれたら」といった、エンターテインメントに心を燃やす5人の“次の景色”が大いに語られた内容となっている。

そのほかのキャストも、これまで表紙を飾ってきた面々が一挙ラインナップ。新曲「ビューティフル/チンチャうまっか/カナリヤ」をリリースするNEWSを代表して増田貴久、NHK総合のスペシャルドラマ『岸辺露伴は動かない』(NHK総合)で主演を務める高橋一生、そして本誌過去最多登場を誇るA.B.C-Zは100号記念グラビアを飾っている。

現在、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『姉ちゃんの恋人』の林遣都、来年1月公開の映画『名も無き世界のエンドロール』に主演するEXILE/三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典、日本テレビほかで放送中ドラマ『6 from HiGH&LOW THE WORST』からTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのボーカル・川村壱馬が登場。ブロードウェイミュージカル『イフ/ゼン』に主演する元宝塚トップスターで、現在女優として活躍中の柚希礼音の幻想的なグラビアも掲載される。

好評の男性声優連載は、記念すべき20枚目となるシングル「ZERO to INFINITY」をリリースする宮野真守と、TBS系日曜劇場『危険なビーナス』Paraviオリジナルストーリー『安全なビーナス』主演の蒼井翔太が、それぞれに異なるシチュエーションでのロケ撮影を敢行している。また、今年も注目作に多数出演する福士蒼汰の短期集中連載がスタート。福士とも縁のある、とあるフォトグラファーとの初セッションが実現。こちらの情報も近日公開となっている。

