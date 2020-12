BTS『BE[Deluxe Edition]』(Big Hit Entertainment/11月20日発売)

BTSの最新アルバム『BE[Deluxe Edition]』(ビー)が、初週19.1万枚を売り上げ、12月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。7/27付の『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』以来、通算7作目のアルバム1位となり、「海外男性アーティスト歴代2位の「アルバム通算1位獲得作品数」【※1】を自己更新した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: BE[Deluxe Edition] / BTS

2位: The STAR / JO1

3位: RAINBOW / 浦島坂田船

4位: This is 嵐 / 嵐

5位: ROMANCE / 宮本浩次

6位: Chameleon / End of the World

7位: einsatZ / ZOOL

8位: 僕の中の少年(2020 Remaster) / 山下達郎

9位: POCKET MUSIC(2020 Remaster) / 山下達郎

10位: オントロジー / Rain Drops

【※1】「海外男性アーティストアルバム1位獲得作品数記録」歴代1位は、東方神起の8作。

