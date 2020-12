指原莉乃プロデュースの12人組アイドルグループ、=LOVE(イコールラブ)の最新シングル「青春“サブリミナル”」が、初週10.0万枚を売り上げ、12月1日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。2019/11/11付での「ズルいよ ズルいね」以来、1年1ヵ月ぶり、通算2作目の1位獲得となった。

以降10位までのランキングはこちら。

1位: 青春“サブリミナル” / =LOVE

2位: 虹 / 菅田将暉

3位: 思い出せる恋をしよう / STU48

4位: 轟け、獅子太鼓 / 祭nine.

5位: Trust me / HaSH

6位: 炎 / LiSA

7位: Wings / SUPER JUNIOR-D&E

8位: LET IT OUT / HYDE

9位: あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season1 Valkyrie(Eternal Weaving) / Valkyrie(斎宮宗(高橋広樹),影片みか(大須賀純))

10位: BETTER / TWICE

