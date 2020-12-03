【チャンピオンズＣ枠順確定】連覇狙うクリソベリルは8枠15番、3年ぶりV目指すゴールドドリームは1枠2番

2020年12月3日 15時39分

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11月のＪＢＣクラシックを制したクリソベリル

11月のＪＢＣクラシックを制したクリソベリル

  • 11月のＪＢＣクラシックを制したクリソベリル
　第21回チャンピオンズカップ（G1・6日・中京・ダート1800メートル、G1）枠順が3日に決まり、昨年の優勝馬クリソベリルは8枠15番に入った。
　JBCクラシック3着のチュウワウィザードは6枠11番、3歳馬カフェファラオは4枠7番からスタートする。チャンピオンズカップでは昨年2着で、2017年は優勝したゴールドドリームは1枠2番に入った。
　馬券は5日から全国で発売される。
枠　馬　　馬　　　名　　　重量騎手
1　　1タイムフライヤー　　57藤岡佑
1　　2ゴールドドリーム　　57和田竜
2　　3メイショウワザシ　　57高倉
2　　4エアアルマス　　　　57松山
3　　5クリンチャー　　　　57三浦
3　　6エアスピネル　　　　57福永
4　　7カフェファラオ　　　56ルメール
4　　8サンライズノヴァ　　57松若
5　　9アルクトス　　　　　57田辺
5　10アナザートゥルース　57M・デムーロ
6　11チュウワウィザード　57戸崎
6　12モズアスコット　　　57横山武
7　13インティ　　　　　　57武豊
7　14ヨシオ　　　　　　　57亀田
8　15クリソベリル　　　　57川田
8　16サトノティターン　　57藤岡康

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