【チャンピオンズＣ枠順確定】連覇狙うクリソベリルは8枠15番、3年ぶりV目指すゴールドドリームは1枠2番
2020年12月3日 15時39分
第21回チャンピオンズカップ（G1・6日・中京・ダート1800メートル、G1）枠順が3日に決まり、昨年の優勝馬クリソベリルは8枠15番に入った。
JBCクラシック3着のチュウワウィザードは6枠11番、3歳馬カフェファラオは4枠7番からスタートする。チャンピオンズカップでは昨年2着で、2017年は優勝したゴールドドリームは1枠2番に入った。
馬券は5日から全国で発売される。
枠 馬 馬 名 重量騎手
1 1タイムフライヤー 57藤岡佑
1 2ゴールドドリーム 57和田竜
2 3メイショウワザシ 57高倉
2 4エアアルマス 57松山
3 5クリンチャー 57三浦
3 6エアスピネル 57福永
4 7カフェファラオ 56ルメール
4 8サンライズノヴァ 57松若
5 9アルクトス 57田辺
5 10アナザートゥルース 57M・デムーロ
6 11チュウワウィザード 57戸崎
6 12モズアスコット 57横山武
7 13インティ 57武豊
7 14ヨシオ 57亀田
8 15クリソベリル 57川田
8 16サトノティターン 57藤岡康
1 2ゴールドドリーム 57和田竜
2 3メイショウワザシ 57高倉
2 4エアアルマス 57松山
3 5クリンチャー 57三浦
3 6エアスピネル 57福永
4 7カフェファラオ 56ルメール
4 8サンライズノヴァ 57松若
5 9アルクトス 57田辺
5 10アナザートゥルース 57M・デムーロ
6 11チュウワウィザード 57戸崎
6 12モズアスコット 57横山武
7 13インティ 57武豊
7 14ヨシオ 57亀田
8 15クリソベリル 57川田
8 16サトノティターン 57藤岡康
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