米大リーグ、エンゼルスは２日、オリオールズの内野手イグレシアスをマイナー２投手とのトレードで獲得したと発表した。正遊撃手として期待される３０歳のイグレシアスは今季３９試合で打率３割７分３厘、３本塁打、２４打点。（共同）

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