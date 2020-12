今週(11/20~11/26)のYouTubeチャートTOP10動向。1位・2位を占めたのは前週に引き続きLiSA「炎」(視聴回数:1173.1万回)、BTS「Dynamite」(同965.4万回)であったが、3位にオーディション番組『Nizi Project』発の9人組ガールズグループ・NiziUのデビュー作「Step and a step」(同933.5万回)、そして4位にはBTSの新作アルバム『BE』のリード曲「Life Goes On」(同833.7万回)の2作が初登場でいきなりのTOP5入りとなった。6位には、リリース以来TOP10内を定位置としているNiziUのプレデビュー作「Make you happy」(同598.2万回)もランクインしており、NiziU、BTSともにTOP10内に2作を送り込んでいる。

前週86位から急上昇、初のTOP10入りとなったのは、7位のシンガーソングライター・Eveの「廻廻奇譚」(同433.4万回)。10月より放映開始となったTVアニメ『呪術廻戦』のオープニングテーマだ。11月20日に『呪術廻戦』のアニメーション映像とコラボレーションしたミュージックビデオ(以下MV)が公開されたことで、視聴回数に弾みがついたようだ。TVアニメ放映開始以降、11/30付オリコンコミックランキングには原作コミック(既刊13巻)が全てランクイン。こちらも好調なチャートアクションを示している。

10位(前週16位)に上昇したのは、米津玄師の「カナリヤ」(同385.3万回)。8月にリリースしたアルバム『STRAY SHEEP』の収録曲で、このほど是枝裕和監督が手がけた同作のMVが公開された。是枝監督がMVを手がけるのは4年ぶりで、米津とは初タッグとなる。これを記念して、米津のYouTubeの公式チャンネルでは2人の対談映像も公開されている。「カナリヤ」MVが誕生したきっかけや、MVに込めた想い、互いの作品に刺激を受け合っているエピソードなどが率直な言葉で語り合われている。

12位に初登場したのは、2人組ユニットDef Techの名曲「My Way」(同338.4万回)。ミリオンヒットとなった1stアルバム『Def Tech』(2005年)の収録曲である。同曲がCMソングに起用されたことがきっかけとなり全国区の人気を獲得した。結成20周年迎えた彼らは、このほど10作目のアルバム『Power of Ten』をリリース。それを記念して、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に登場して、同曲のアコースティックバージョンを披露。清涼感ある歌声で、奥深い歌詞内容を表情豊かに表現したところ、大きな共感を集めて今回の初ランクインとなった。SNSでは、同曲を久々に耳にした感動を当時の思い出と共につづったコメントが多く見受けられる。

関連キーワード 音楽