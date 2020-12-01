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故郷励ますサクソフォン 飯田出身の西浦さんと音大生仲間が演奏会
飯田市追手町の旅館「三宜亭本館」で十一月二十八日夜、同市出身の西浦颯さん（１９）ら、国立音楽大（東京...
12月01日
松本のまちづくり、市民ら熱く議論 基本構想策定に向けフォーラム
松本市のまちづくり指針を示す「基本構想２０３０」の策定に向けた市民フォーラムが十一月二十九日、同市あ...
ふすま裏張りに昭和１７〜１９年の中部日本新聞 阿智の旧銭湯屋・玉の湯
阿智村の読者から「古い家屋のふすま裏張りに昭和十七〜十九（一九四二〜四四）年発行の中部日本新聞（現中...
草津・綾羽高出身初のＪリーガー 野々村選手が松本山雅ＦＣ加入
綾羽高校（草津市）サッカー部のＯＢで、流通経済大（茨城県）に所属するＤＦ野々村鷹人選手（２２）＝近江...
塩尻駅ブドウのワイン、第２弾は“白” 塩尻市観光協会が販売
塩尻市観光協会は、ＪＲ塩尻駅のホームにあるブドウ棚のナイヤガラで製造した白ワイン「塩尻駅ナイアガラ２...
飯島氏８００年の歴史知って ２９代目・紘さん、先祖の生き様を本に
中世に飯島町で活動したという豪族「飯島氏」の二十九代目当主にあたる飯島紘さん（７７）＝同町飯島＝が、...