松本−札幌便運休　ＦＤＡ、７〜１５日

2020年12月1日 05時00分 (12月1日 11時15分更新) 会員限定
　フジドリームエアラインズ（ＦＤＡ、静岡市）は三十日、県営松本空港（松本市）発着の七〜十五日の札幌便を運休すると発表した。ＦＤＡによると、北海道での新型コロナウイルスの感染拡大の影響などで、需要が減少している。
記者へのメッセージポストへの投稿はこちらから

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

長野の最新ニュース

記事一覧