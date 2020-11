BTS『BE[Deluxe Edition]』(Big Hit Entertainment/11月20日発売)

BTSの最新アルバム『BE[Deluxe Edition]』(ビー)が、初週19.1万枚を売り上げ、12月1日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。7/27付の『MAP OF THE SOUL : 7 ~ THE JOURNEY ~』以来、通算7作目のアルバム1位となり、「海外男性アーティスト歴代2位の「アルバム通算1位獲得作品数」【※1】を自己更新した。

本作には、『第63回グラミー賞』の「BEST POP DUO/GROUP PERFORMANCE部門」にノミネートされた新曲「Dynamite」や、リード曲の「Life Goes On」を含む全8曲を収録。全曲の作詞・作曲からアルバコンセプトや構成、ジャケットなどのアートワーク、ミュージックビデオまでのアルバム制作全般にメンバー全員が参加している。

なお、リード曲「Life Goes On」のミュージックビデオは、メンバーのJUNG KOOK(ジョングク)が監督を担当。楽曲のメッセージが伝わってくるような温もり溢れた仕上がりとなっている。

【※1】「海外男性アーティストアルバム1位獲得作品数記録」歴代1位は、東方神起の8作。

<クレジット:オリコン調べ(12/7付:集計期間:11月23日~11月29日)>

