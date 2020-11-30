『有吉ゼミ』に出演するHiHi Jetsの高橋優斗 （C）日本テレビ

ジャニーズJr.の人気グループ・HiHi Jetsの高橋優斗が、30日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉ゼミ』（毎週月曜 後7：00）に出演。人気コーナー「チャレンジグルメ」で、水曜ドラマ『#リモラブ～普通の恋は邪道～』で共演する俳優の渡辺大とともに、3.6キロを超える「超！超ドカ盛りメキシカンプレート」に挑戦する。

今回は食欲の秋にちなみ「チャレンジグルメ」スペシャルとして、ギャル曽根と豪華ゲストが三本立てでデカ盛り＆劇辛グルメにチャレンジ。3.6キロ超えのすき焼き鍋うどんには、新婚・本並健治＆プロレスラーの武藤敬司が挑戦。さらにパーパー・ほしのディスコが高音ボイスで奮闘するが…。

高橋と渡辺が挑んだメキシカンプレートには、『有吉の壁』の人気キャラ・鬼ギャルゾンビ（タイムマシーン3号）が復活し、波乱を呼ぶ。そして、超爆辛ファイヤー刀削麺に挑むのはまさかの女優・高島礼子。人気2.5次元俳優・佐藤流司も加わり、限界を超えた“爆辛”に汗だくで激辛ハイに突入し、お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらも底力を見せる。

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