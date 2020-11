30日放送のTBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル(後8:00~10:57)に出演する全アーティストの歌唱曲が発表された。

TBSでは1981年の『ザ・ベストテン』以来、39年ぶりの歌唱となる松任谷由実は、現在放送中の金曜ドラマ『恋する母たち』の主題歌として書き下ろされた新曲「知らないどうし」と、大ヒット曲「真夏の夜の夢」を一夜限りのスペシャルライブとして披露。

およそ1時間にわたって福山雅治がパフォーマンスする「福山フェス」では、6年8ヶ月ぶりとなるニューアルバム『AKIRA』から「心音」「革命」などの最新曲、そして30年の活動の中から生まれた「IT'S ONLY LOVE」「HELLO」「桜坂」「最愛」などの数々のヒット曲も歌唱する。

菅田将暉は映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌で最新曲の「虹」、King Gnu は井口理のハイトーンボイスが反響を呼んでいる話題の最新曲「三文小説」をフルサイズで。back number は日曜劇場『危険なビーナス』の主題歌としても注目されている最新曲「エメラルド」と、この季節にぴったりのヒット曲「クリスマスソング」を歌い上げる。

AIとラッパーとして国内外で注目を集めるAwich のスペシャルコラボで、新曲「Not So Different」の激アツライブも決定。さらにLittle Glee Monsterはアメリカ発の世界的アカペラグループ・ペンタトニックスとのコラボレーションで「Dear My Friend feat. Pentatonix」をフルサイズ歌唱、GENERATIONS from EXILE TRIBE は白濱亜嵐主演映画の主題歌の最新曲「Star Traveling」を地上波初披露する。

【出張ライブ!ライブ!】では、この季節にぴったりの紅葉が彩る絶景から、山崎育三郎が森山直太朗作詞・作曲の最新曲「君に伝えたいこと」を生ライブ。【名曲ライブ!ライブ!】では、城田優が尾崎豊の「I LOVE YOU」、Little Glee Monsterは木村カエラの「Butterfly」とSuperflyの「愛をこめて花束を」のスペシャルカバーメドレーを熱唱する。

さらに新企画として、CDTV歴代月間ランキングの上位にランクインしたヒット曲を生ライブでオンエア。今回は2009年1月の月間ランキングから、Hilcrhyme が「春夏秋冬」をパフォーマンスする。

【フェス】

福山雅治 ※大ヒット曲ばかりのセットリスト

【ライブ】

AI「Not So Different feat.Awich」

King Gnu「三文小説」

GENERATIONS from EXILE TRIBE「Star Traveling」

菅田将暉「虹」

back number「エメラルド」「クリスマスソング」

松任谷由実「真夏の夜の夢」「知らないどうし」

Little Glee Monster「Dear My Friend feat. Pentatonix」

【名曲ライブ!ライブ!】

城田優 尾崎豊「I LOVE YOU」

Little Glee Monster 木村カエラ「Butterfly」&Superfly「愛をこめて花束を」スペシャルメドレー

【出張ライブ!ライブ!】

山崎育三郎「君に伝えたいこと」

【CDTV歴代月間ランキングライブ】

Hilcrhyme「春夏秋冬」

