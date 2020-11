チャリティーイベント『Act Against Anything VOL.1「THE VARIETY 27」』の旗振り役を務める岸谷五朗

俳優・岸谷五朗の呼びかけで1993年にスタートし、今年から名称を改めたチャリティーイベント『Act Against Anything VOL.1「THE VARIETY 27」』(12月1日、東京・日本武道館)の有観客公演および全国各地の映画館でのライブビューイング公演を中止し、無観客でのインターネット生配信に切り替えることが28日、公式サイトで発表された。

本公演は12月1日に日本武道館で観客を入れて行われる予定だったが、新型コロナウイルスの感染者がこの数週間で急増しており、旗振り役の岸谷とスタッフが話し合いを重ねた結果「社会をより良くするためのチャリティプロジェクト”であるという本公演の趣旨、そして何より、全国各地より会場へお越しになられるお客様の安全・安心を最優先に考え、無観客でのインターネット生配信とさせていただく判断に至りました」と説明した。

岸谷は「スケジュールを割いてチケットを購入していただきましたお客様には、突然の無観客ライブとなり、本当に申し訳ありません。でも決してエンターテインメントは新型コロナウイルスに負けたわけではありません。配信で、『Act Against Anything』の旗揚げであるチャリティプロジェクトを全力で成し遂げたいと思っています」とメッセージ。来場チケット、ライブビューイングチケット代金は返金される。

岸谷五朗コメント

スケジュールを割いてチケットを購入していただきましたお客様には、突然の無観客ライブとなり、本当に申し訳ありません。でも決してエンターテインメントは新型コロナウイルスに負けたわけではありません。配信で、「Act Against Anything」の旗揚げであるチャリティプロジェクトを全力で成し遂げたいと思っています。

我々のチャリティは、お客様のお力で「小児病院設立」や「訪問看護のための車」など“目に見える支援”をモットーに活動してきました。お客様にご来場いただけなくなった事により寄付金も少なくなってしまいます。

より多くの人に配信を見ていただけるように、是非、皆様お力をお貸しください。よろしくお願いいたします。

出演者スタッフ一丸となって頑張ります。ごゆっくり配信でお楽しみください。

■『Act Against Anything VOL.1「THE VARIETY 27」』出演者

岸谷五朗 寺脇康文

大村俊介(SHUN) / 柿澤勇人 / 岸谷香 / サンプラザ中野くん・パッパラー河合 / 城田優 / ソニン / チーム・ハンサム! 2020 for AAA(猪塚健太 / 植原卓也 / 風間由次郎 / 神木隆之介 / 小関裕太 / 桜田通 / 富田健太郎 / 平間壮一 / 兵頭功海 / 福崎那由他 / 藤原大祐 / 細田佳央太 / 松岡広大 / 松島庄汰 / 水田航生 / 溝口琢矢 / 栁澤貴彦 / 吉村卓也 / 渡部秀) / 中川晃教 / FLOW / 愛希れいか / 宮澤佐江 / 森公美子

