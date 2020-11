平井大

シンガー・ソングライターの平井大が9月に配信リリースし、きょう27日にテレビ朝日系『ミュージックステーション』で披露した「Stand by me, Stand by you.」のリリックビデオが、YouTubeで1000万再生を突破した。

平井は5月から2週間に一度のペースで1作品をデジタルシングルとしてリリースしており、「Stand by me, Stand by you.」は第8弾作品として9月9日に配信した。

珠玉のラブソングはTikTokなどのSNSでカバー動画やカップル動画が投稿されるなど広がりをみせ、この日出演した『ミュージックステーション』で共演したNiziUのメンバー・MAYUKAも「最近すごくハマっていて、移動中にもよく聴かせていただいています。この曲が好きすぎてメンバーにも勝手にオススメしています」とにっこり。NINAも「オススメされたのでずっと聴いています。メロディーが大好きです」と話すなど、ティーンを中心に話題となっている。

リリックビデオの1000万再生突破を記念し、YouTubeチャンネルでは11月14日に実施した配信ライブ『HIRAIDAI presents The Stay Groovy Show supported by Corona Extra』内で披露した「Stand by me, Stand by you.」の映像を公開した。

また、平井大のインスタグラムアカウントのIGTVでは、12月2日にリリースする連続配信第13弾「冬の予感」のリリックビデオショートバージョンが公開された。最愛のパートナーと共に撮影し、平井の素顔が垣間見える仕上がりとなっている。

