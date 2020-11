12月25日6時間超生放送決定『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』

テレビ朝日系の年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』が12月25日のクリスマスに6時間超(後5:00~11:10)にわたって生放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾として61組が発表された。

29回目を迎えるMステ年末特番のテーマはもちろん「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華パフォーマンスで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。

なお、今年は無観客で行われる予定。事前に応募フォームから顔写真を送ると、抽選で約500人が最新のAR技術を駆使してサンタアバター化され、オープニングやアーティスト数組のパフォーマンス中に参加してライブを盛り上げる。

■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』出演アーティスト

AI

aiko

あいみょん

嵐

[Alexandros]

いきものがかり

石丸幹二

E-girls

Uru

瑛人

EXILE

AKB48

A.B.C-Z

小沢健二

KAT-TUN

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

CHEMISTRY

コブクロ

ゴールデンボンバー

櫻坂46

THE RAMPAGE

三代目 J SOUL BROTHERS

ジャニーズWEST

JUJU

Jr. EXILE

GENERATIONS

SixTONES

Snow Man

Superfly

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

高嶋ちさ子

DA PUMP

DISH//

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平

Toshl

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

HIKAKIN & SEIKIN

日向坂46

広瀬香美

福山雅治

V6

Foorin

Hey! Say! JUMP

BABYMETAL

BoA

マカロニえんぴつ

三浦大知

宮本浩次

milet

森七菜

LiSA

Little Glee Monster

ほか

※50音順

