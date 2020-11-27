『Mステ ウルトラSUPER LIVE』Xマスに６時間超生放送 出演者第1弾61組発表
2020年11月27日 21時54分 (11月27日 22時05分更新)
テレビ朝日系の年末大型特番『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』が12月25日のクリスマスに6時間超（後5：00～11：10）にわたって生放送されることが決定し、出演アーティスト第1弾として61組が発表された。
29回目を迎えるMステ年末特番のテーマはもちろん「クリスマス」。Mステでしか聴けないクリスマススペシャルメドレーや、2020年を彩ったアーティストたちの豪華パフォーマンスで、“おうちでMステクリスマス”を華やかに彩る。
なお、今年は無観客で行われる予定。事前に応募フォームから顔写真を送ると、抽選で約500人が最新のAR技術を駆使してサンタアバター化され、オープニングやアーティスト数組のパフォーマンス中に参加してライブを盛り上げる。
■『ミュージックステーション ウルトラSUPER LIVE 2020』出演アーティスト
AI
aiko
あいみょん
嵐
［Alexandros］
いきものがかり
石丸幹二
E-girls
Uru
瑛人
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
CHEMISTRY
コブクロ
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
JUJU
Jr. EXILE
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Superfly
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高嶋ちさ子
DA PUMP
DISH//
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
Toshl
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
HIKAKIN & SEIKIN
日向坂46
広瀬香美
福山雅治
V６
Foorin
Hey! Say! JUMP
BABYMETAL
BoA
マカロニえんぴつ
三浦大知
宮本浩次
milet
森七菜
LiSA
Little Glee Monster
ほか
※50音順
AI
aiko
あいみょん
嵐
［Alexandros］
いきものがかり
石丸幹二
E-girls
Uru
瑛人
EXILE
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
KAT-TUN
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
CHEMISTRY
コブクロ
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
ジャニーズWEST
JUJU
Jr. EXILE
GENERATIONS
SixTONES
Snow Man
Superfly
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
高嶋ちさ子
DA PUMP
DISH//
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ feat.川上洋平
Toshl
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
HIKAKIN & SEIKIN
日向坂46
広瀬香美
福山雅治
V６
Foorin
Hey! Say! JUMP
BABYMETAL
BoA
マカロニえんぴつ
三浦大知
宮本浩次
milet
森七菜
LiSA
Little Glee Monster
ほか
※50音順
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