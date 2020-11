『Lantis & Purple One Star New Generation LIVE 2020』に出演した降幡愛

LantisとPurple One Starからデビューする新人アーティスト8組が一堂に会したオンラインライブ『Lantis & Purple One Star New Generation LIVE 2020』が26日、開催された。

このライブイベントには、来年3月までにアーティストデビューを果たすLantisとPurple One Starの新世代アーティスト計8組が出演。Purple One Star第1弾アーティストとしてデビューした降幡愛をはじめ、VTuberアーティストの樋口楓やタイ出身のMindaRynなど、多種多様な新人のお披露目の場となった。

最初に登場したのは降幡愛。TVアニメ『ラブライブ!サンシャイン!!』で本格声優デビューし、同作品発のスクールアイドルグループ・Aqoursのメンバーとして活動中だ。ステージではバンドを従え、デビューミニアルバム『Moonrise』から「プールサイドカクテル」「CITY」の2曲を披露した。

続いて、来年3月にLantisからアーティストデビューを果たす堀内まり菜。成長期限定ユニット『さくら学院』の卒業生で現在は女優・声優として活躍しており、「ナノ・ハナ」「Welcome to Nanoland」を歌唱。DEARSTAGEと Lantisが共同プロデュースを手掛け、タロットカードをベースにした世界観が特徴の6人組ボーカルユニット・ARCANA PROJECTは、1stシングルから「カンパネラ響く空で」「ヒトリガタリ」を届けた。

甘いマスクとかっこいいダンスミュージックを武器に来年1月デビューする佐久間貴生は、ダンサーを従えて「Chase the core」「LIP」を初パフォーマンス。そして、YouTubeチャンネル登録者数約91万人、動画総再生数約6300万回とアニソンカバー動画を中心に世界中で注目を集め、今月アーティストデビューを果たしたタイ人YouTuber・MindaRyn(まいだりん)も登場。バンドとともに「BLUE ROSE knows」「START」を披露した。

今年3月にデビューしたVTuberアーティスト樋口楓はメジャーデビューシングルから「MARBLE」、12月16日にリリースする1stアルバム「AIM」から「アンサーソング」を初披露。続いて10月にアーティストデビューした人気声優・西山宏太朗はVTRで出演し、デビューミニアルバム「CITY」から「真昼どきのステラ」、「とびきりの夜はここにある」を収録ならではの演出でパフォーマンスした。

トリを飾ったのは高槻かなこ。『ラブライブ!サンシャイン!!』国木田花丸役で声優デビューし、降幡と同じくAqoursのメンバーとして活躍するなか、10月にアーティストデビューを果たした。デビューシングルから、「Anti world」「アイシテルは▽(=ハート)グラム?」を、バンドとともに歌い上げ、この日のライブを締めくくった。

この日のライブイベントは、きょう27日正午からアーカイブ配信されており(視聴にはアーカイブチケット購入が必要 https://a-onstore.jp/item/item-1000218453/)、12月2日まで視聴できる。

関連キーワード 音楽