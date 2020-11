3DCG映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌「虹」を担当する菅田将暉(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners

俳優で歌手の菅田将暉が、きょう27日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』(毎週金曜 後9:00)で3DCG映画『STAND BY ME ドラえもん 2』の主題歌「虹」をテレビ初披露する。

かねてから菅田と親交のある石崎ひゅーいが作詞作曲。制作段階でデモを聴いたときから楽曲に引き込まれたという菅田は「今までの楽曲は叫んだり、声を張ったりというものが多かったのですが、今回はできるだけ抑えて歌うようにしています」と明かす。

さらに「映画の中で、のび太くんが迷って迷って一個一個考えていくように、わからない未来を一個一個探していくように、慎重に丁寧に歌うことを心がけています」といい、「『STAND BY ME ドラえもん 2』は、ドラえもんの中でもヒューマンな要素が多い作品だと思います。3DCGの作品の主題歌ですが、人肌のぬくもりをきちんと表現できたらいいなと思っています」と楽曲への想いを語った。

■11月27日放送『ミュージックステーション』出演アーティスト

菅田将暉「虹」

NiziU「Step and a step」

平井大「tand by me, Stand by you.」

Hey! Say! JUMP「狼青年」

三浦大知「Antelope」

緑黄色社会「Mela!」

※50音順

