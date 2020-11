相葉雅紀(嵐)と永島優美(フジテレビアナウンサー)が司会を務め、12月2日・9日に2週連続で放送される『2020FNS歌謡祭』(いずれも後6:30~)の出演アーティスト第3弾として、ENHYPEN、佐藤二朗、菅田将暉、浜崎あゆみ、BTS(50音順)の5組が発表された。菅田は『FNS歌謡祭』初出演、佐藤は音楽番組初歌唱、ENHYPENは日本の音楽番組初登場となる。

俳優としてだけでなく歌手としても人気の菅田は、第1夜に登場。公開中の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌の「虹」を歌唱する。同じく第1夜に出演する浜崎は、令和初の新曲で、キャリア22年目にして初の日本語タイトル曲としても注目を集める「オヒアの木」を披露。愛する我が子のために書き下ろしたバラードを歌い上げる。

米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』で「最優秀ポップ・パフォーマンス(グループ)」にノミネートされたBTSは、全米チャート1位を獲得したヒット曲「Dynamite」を披露。そのBTSがオーディション番組『I-LAND』で誕生を見届け、いよいよ11月30日にデビューする7人組ボーイズグループ・ENHYPEN(エンハイプン)が日本の音楽番組に初登場する。メンバーには日本人のニキ(14)も含まれる。

俳優でバラエティー番組でも活躍する佐藤二朗は第2夜に出演。ナオト・インティライミとのコラボレーションでCHAGE and ASKAの往年の名曲「万里の河」を歌う。

スペシャル企画として、ジャニーズ事務所所属の4グループによるペアコラボも決定した。第1夜に出演するNEWS、KAT-TUN、King & Prince、SixTONESの4組が、2組ずつペアになって1夜限りのコラボを繰り広げる。組み合わせ、歌唱曲は生放送本番で初めて明かされる。

今後も追加の出演アーティスト情報や企画が発表される。

■『2020FNS歌謡祭』出演者 ★=第3弾発表

▽司会

相葉雅紀/永島優美(フジテレビアナウンサー)

▽出演アーティスト

【第1夜】12月2日(水)午後6時30分~11時28分

IZ*ONE

Aqours

絢香

嵐

[Alexandros]

宇崎竜童

EXILE

ENHYPEN ★

鬼束ちひろ

尾上松也

KAT-TUN

木梨憲武

清塚信也

KinKi Kids

King & Prince

King Gnu

工藤静香

劇団四季『オペラ座の怪人』

倖田來未

郷ひろみ

佐藤浩市

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

JO1

ジェジュン

柴咲コウ

菅田将暉 ★

SixTONES

DA PUMP

DISH//

德永英明

中島美嘉

NiziU

NEWS

乃木坂46

浜崎あゆみ ★

BTS ★

藤井尚之

藤井フミヤ

藤巻亮太

松下奈緒

松田聖子

松任谷由実

三浦大知

水樹奈々

Mr.Children

宮野真守

宮本笑里

森高千里

山崎育三郎

LA DIVA(森山良子/平原綾香/新妻聖子/サラ・オレイン)

LiSA

Little Glee Monster

ほか

(50音順)

【第2夜】12月9日(水)午後6時30分~10時48分

aiko

嵐

E-girls

生田絵梨花

瑛人

AKB48

A.B.C-Z

小沢健二

GACKT

関ジャニ∞

Kis-My-Ft2

KENZO(DA PUMP)

櫻坂46

佐藤二朗 ★

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE

THE ALFEE

GENERATIONS from EXILE TRIBE

JUJU

城田 優

Snow Man

Sexy Zone

田代万里生

谷村新司

東京事変

東京スカパラダイスオーケストラ

刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹

中川翔子

Novelbright

秦 基博

花總まり

ハラミちゃん

一青窈

日向坂46

福山雅治

三浦大知

宮本浩次

森山直太朗

山崎育三郎

Little Glee Monster

『レ・ミゼラブル』2021カンパニー

ほか

(50音順)

