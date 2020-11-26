菅田将暉『FNS歌謡祭』初出演決定 佐藤二朗は初歌唱 ジャニーズ４組のペアコラボ企画も
2020年11月26日 20時00分 (11月26日 21時07分更新)
相葉雅紀（嵐）と永島優美（フジテレビアナウンサー）が司会を務め、12月2日・9日に2週連続で放送される『2020FNS歌謡祭』（いずれも後6：30～）の出演アーティスト第3弾として、ENHYPEN、佐藤二朗、菅田将暉、浜崎あゆみ、BTS（50音順）の5組が発表された。菅田は『FNS歌謡祭』初出演、佐藤は音楽番組初歌唱、ENHYPENは日本の音楽番組初登場となる。
俳優としてだけでなく歌手としても人気の菅田は、第1夜に登場。公開中の映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌の「虹」を歌唱する。同じく第1夜に出演する浜崎は、令和初の新曲で、キャリア22年目にして初の日本語タイトル曲としても注目を集める「オヒアの木」を披露。愛する我が子のために書き下ろしたバラードを歌い上げる。
米音楽界最高峰の祭典『第63回グラミー賞』で「最優秀ポップ・パフォーマンス（グループ）」にノミネートされたBTSは、全米チャート1位を獲得したヒット曲「Dynamite」を披露。そのBTSがオーディション番組『I-LAND』で誕生を見届け、いよいよ11月30日にデビューする7人組ボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が日本の音楽番組に初登場する。メンバーには日本人のニキ（14）も含まれる。
俳優でバラエティー番組でも活躍する佐藤二朗は第２夜に出演。ナオト・インティライミとのコラボレーションでCHAGE and ASKAの往年の名曲「万里の河」を歌う。
スペシャル企画として、ジャニーズ事務所所属の４グループによるペアコラボも決定した。第１夜に出演するNEWS、KAT-TUN、King ＆ Prince、SixTONESの４組が、２組ずつペアになって１夜限りのコラボを繰り広げる。組み合わせ、歌唱曲は生放送本番で初めて明かされる。
今後も追加の出演アーティスト情報や企画が発表される。
■『2020FNS歌謡祭』出演者 ★＝第3弾発表
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽出演アーティスト
【第1夜】12月2日（水）午後6時30分～11時28分
IZ*ONE
Aqours
絢香
嵐
[Alexandros]
宇崎竜童
EXILE
ENHYPEN ★
鬼束ちひろ
尾上松也
KAT-TUN
木梨憲武
清塚信也
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JO1
ジェジュン
柴咲コウ
菅田将暉 ★
SixTONES
DA PUMP
DISH//
德永英明
中島美嘉
NiziU
NEWS
乃木坂46
浜崎あゆみ ★
BTS ★
藤井尚之
藤井フミヤ
藤巻亮太
松下奈緒
松田聖子
松任谷由実
三浦大知
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
（50音順）
【第1夜】12月2日（水）午後6時30分～11時28分
IZ*ONE
Aqours
絢香
嵐
[Alexandros]
宇崎竜童
EXILE
ENHYPEN ★
鬼束ちひろ
尾上松也
KAT-TUN
木梨憲武
清塚信也
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
JO1
ジェジュン
柴咲コウ
菅田将暉 ★
SixTONES
DA PUMP
DISH//
德永英明
中島美嘉
NiziU
NEWS
乃木坂46
浜崎あゆみ ★
BTS ★
藤井尚之
藤井フミヤ
藤巻亮太
松下奈緒
松田聖子
松任谷由実
三浦大知
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
（50音順）
【第2夜】12月9日（水）午後6時30分～10時48分
aiko
嵐
E-girls
生田絵梨花
瑛人
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP）
櫻坂46
佐藤二朗 ★
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
THE ALFEE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
JUJU
城田 優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生
谷村新司
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹
中川翔子
Novelbright
秦 基博
花總まり
ハラミちゃん
一青窈
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次
森山直太朗
山崎育三郎
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか
（50音順）
aiko
嵐
E-girls
生田絵梨花
瑛人
AKB48
A.B.C-Z
小沢健二
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP）
櫻坂46
佐藤二朗 ★
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE
THE ALFEE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
JUJU
城田 優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生
谷村新司
東京事変
東京スカパラダイスオーケストラ
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹
中川翔子
Novelbright
秦 基博
花總まり
ハラミちゃん
一青窈
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次
森山直太朗
山崎育三郎
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか
（50音順）
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