ANAグループが展開する『Tastes of JAPAN by ANA Explore the regions』で、12月から関西特集がスタート。吉本芸人が参加することとなった。

『Tastes of JAPAN by ANA Explore the regions 関西』は関西2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)を、各府県と連携し、ANAグループのさまざまな接点で特集することで、地域の観光・グルメなどの魅力の発信と誘客による地域活性化を目指す。その取り組みの1つとして、関西の観光地を紹介する機内動画にミルクボーイと関西2府4県のよしもと住みます芸人が出演することとなった。

機内番組のタイトルは「ニッポン音旅」。ミルクボーイとよしもと住みます芸人が、人にとって心地良く感じる音(ASMR)をテーマに、地元の観光資源をユーモアと笑いを交えて楽しく関西を紹介する新しいスタイルのANAオリジナルの旅番組となる。国内線は、奇数便の前方スクリーンにて上映される。

国内線12月/国際線12月、1月上映は滋賀県住みます芸人のファミリーレストランと京都住みます芸人のタナからイケダ、国内線2月/国際線2月、3月上映は奈良県住みます芸人の十手リンジンと和歌山県住みます芸人のわんだーらんど、国内線4月/国際線4月、5月上映は大阪府住みます芸人のspan!と兵庫県住みます芸人のモンスーンが担当する。

