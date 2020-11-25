小池美波、白いワンピースでナチュラルな表情 大人な一面もチラリ【マガジン櫻坂46祭り】
2020年11月25日 00時00分 (11月25日 01時06分更新)
アイドルグループ・欅坂46改め櫻坂46の小池美波（22）が、25日発売の『週刊少年マガジン』52号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。ステージの姿とは一味違う、ナチュラルな表情を披露した。
欅坂46として5年間を経て、12月9日発売の1stシングル「Nobody's fault」で新たな一歩を踏み出す櫻坂46。『マガジン』では「櫻坂46祭り」と題し、彼女たちが魅せる新たな姿を4号連続で特集する。
トップバッターの菅井友香に続く第2弾は、櫻井エイトの中心メンバーに抜てきされた小池が起用。白いワンピースを着た軽やかなポーズや遊園地でのアクティブな一面、さらにシンプルなスタジオではノースリーブのワンピースをまとい、大人っぽい表情でも魅了する。
同誌の公式ツイッター【@shonenmagazine1】とインスタグラム【@shonenmagazine.kousiki】では、アザーカットを公開中。また、同号には渡辺梨加と守屋麗奈も登場する。
【写真】撮影：藤本和典 スタイリング：優哉 ヘアメイク：新山知佳 デザイン：松本麻実（GROSVENOR design） 撮影協力：さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
●『週刊少年マガジン』4号連続「櫻坂46祭り」出演陣
＜51号 11月18日発売＞
表紙・巻頭グラビア 1期生・菅井友香
＜51号 11月18日発売＞
表紙・巻頭グラビア 1期生・菅井友香
＜52号 11月25日発売＞
表紙・巻頭グラビア 1期生・小池美波
センターグラビア 1期生・渡辺梨加
巻末グラビア 2期生・守屋麗奈
表紙・巻頭グラビア 1期生・小池美波
センターグラビア 1期生・渡辺梨加
巻末グラビア 2期生・守屋麗奈
＜1号 12月2日発売＞
表紙・巻頭グラビア 2期生・藤吉夏鈴＆山崎天
センターグラビア 2期生・関有美子＆松平璃子
巻末グラビア 2期生・大沼晶保＆大園玲
表紙・巻頭グラビア 2期生・藤吉夏鈴＆山崎天
センターグラビア 2期生・関有美子＆松平璃子
巻末グラビア 2期生・大沼晶保＆大園玲
＜2・3合併号 12月9日発売＞
表紙・巻頭グラビア 2期生・森田ひかる
センターグラビア 1期生・尾関梨香
巻末グラビア 2期生・井上梨名
表紙・巻頭グラビア 2期生・森田ひかる
センターグラビア 1期生・尾関梨香
巻末グラビア 2期生・井上梨名
【写真集カット】まぶしい美BODYを解禁した櫻坂46・小池美波
【写真集カット】ベッドでカメラを見つめ…大人の色気を醸し出す小池美波
【写真集カット】上海で魅力を発揮した櫻坂46・小池美波
【写真】輝く美肌にドキッ！菅井友香＆渡邉理佐＆小林由依の密着ショット
【写真】すいかを手に夏気分の梅澤美波&小林由依
【写真集カット】ベッドでカメラを見つめ…大人の色気を醸し出す小池美波
【写真集カット】上海で魅力を発揮した櫻坂46・小池美波
【写真】輝く美肌にドキッ！菅井友香＆渡邉理佐＆小林由依の密着ショット
【写真】すいかを手に夏気分の梅澤美波&小林由依
PR情報