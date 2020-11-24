『ベストアーティスト』1時間ごとのタイムテーブル発表
2020年11月24日 21時00分 (11月24日 22時06分更新)
嵐の櫻井翔が総合司会を務め、25日に4時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2020』（後7：00～10：54）の1時間ごとのタイムテーブルが24日、発表となった。全41組のアーティストが出演する。
オープニングは、嵐「Happiness」、SEKAI NO OWARI「RPG」、DA PUMP「U.S.A.」、NiziU「Make you happy」、Foorin「パプリカ」（順不同）による「総再生回数9億超え！みんな歌えるハッピーソングメドレー」で幕を開ける。
■日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2020』（50音順）
▽午後7時台出演者
嵐／池田エライザ／AKB48／清塚信也／櫻坂46／ジェジュン／GENERATIONS from EXILE TRIBE／Snow Man／SEKAI NO OWARI／DA PUMP／TOMORROW X TOGETHER／ナオト･インティライミ／NiziU／NEWS／日向坂46／Foorin／三浦大知
▽午後7時台出演者
嵐／池田エライザ／AKB48／清塚信也／櫻坂46／ジェジュン／GENERATIONS from EXILE TRIBE／Snow Man／SEKAI NO OWARI／DA PUMP／TOMORROW X TOGETHER／ナオト･インティライミ／NiziU／NEWS／日向坂46／Foorin／三浦大知
▽午後8時台出演者
IZ*ONE／[Alexandros]／家入レオ／KAT-TUN／King ＆ Prince／柴咲コウ／ジャニーズWEST／ジャニーズメドレーPart1／Sexy Zone／NiziU／Hey! Say! JUMP／宮本浩次
IZ*ONE／[Alexandros]／家入レオ／KAT-TUN／King ＆ Prince／柴咲コウ／ジャニーズWEST／ジャニーズメドレーPart1／Sexy Zone／NiziU／Hey! Say! JUMP／宮本浩次
▽午後9時台出演者
いきものがかり／King Gnu／三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE／ジャニーズメドレーPart2／SixTONES／SEKAI NO OWARI／乃木坂46／Perfume／BTS／LiSA
いきものがかり／King Gnu／三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE／ジャニーズメドレーPart2／SixTONES／SEKAI NO OWARI／乃木坂46／Perfume／BTS／LiSA
▽午後10時台出演者
絢香／嵐／EXILE／関ジャニ∞／DISH//／福山雅治／Mr.Children
絢香／嵐／EXILE／関ジャニ∞／DISH//／福山雅治／Mr.Children
※出演時刻は前後する可能性あり
【出演者一覧】『ベストアーティスト』全41組発表 BTS緊急出演決定
NiziU『ベスア』でデビュー曲「Step and a step」初披露決定「雰囲気もガラッと」
嵐『ベストアーティスト』メドレー曲＆ジャニーズメドレーPart1解禁
『ベストアーティスト』ジャニーズメドレー全曲解禁 SixTONESが「D.D.」歌唱
ベスアで初披露…乃木坂46、山下美月初センター曲タイトル決定
NiziU『ベスア』でデビュー曲「Step and a step」初披露決定「雰囲気もガラッと」
嵐『ベストアーティスト』メドレー曲＆ジャニーズメドレーPart1解禁
『ベストアーティスト』ジャニーズメドレー全曲解禁 SixTONESが「D.D.」歌唱
ベスアで初披露…乃木坂46、山下美月初センター曲タイトル決定
PR情報