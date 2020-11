来年2月10日のデビュー記念日に初のベストアルバム『SEKAI NO OWARI 2010-2019』をリリースするSEKAI NO OWARI

デビュー10周年を迎えたSEKAI NO OWARI初のベストアルバム『SEKAI NO OWARI 2010-2019』が、来年2月10日のデビュー記念日にリリースされることが決定し、ジャケット写真や収録曲など詳細が公開された。本作は当初、今年5月に発売予定だったが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていた。

収録曲はデビューアルバム『EARTH』から、最新アルバム『Eye』『Lip』までの楽曲の中から、メンバーとスタッフがセレクトした全30曲(CD2枚組)。このCDでしか聴けないボーナストラックも収録される。ジャケット写真はFukaseのアイデアで、今年初頭にノルウェーで本人が撮影した幻想的な木の写真を採用した。

完全生産限定プレミアムBOXには、368ページにおよぶ図鑑『History of SEKAI NO OWARI』が同梱される。メンバー自らが作り上げたライブハウス「clubEARTH」や初期の楽曲制作秘話など、デビュー前から現在までの歴史を1年ごとに追体験できる貴重な作品となっている。

初回生産限定盤と完全生産限定プレミアムBOXに同梱されるライブDVDには、過去のライブ映像作品から厳選した映像をはじめ、デビュー当時の貴重な夏フェス出演時の映像や、台風で最終日が中止となり、今までリリースされていなかった2014年の『TOKYO FANTASY』のライブ映像、ファン待望の『INSOMNIA TRAIN』未収録楽曲など22曲のライブ映像が収められる。

■SEKAI NO OWARI 1st BEST ALBUM『SEKAI NO OWARI 2010-2019』

▽2CD ※全形態共通

【Disc1】

01. 幻の命

02. 虹色の戦争

03. スターライトパレード

04. 天使と悪魔

05. Love the warz

06. yume

07. 銀河街の悪夢

08. 花鳥風月

09. 死の魔法

10. 不死鳥

11. 眠り姫

12. 炎と森のカーニバル

13. 深い森

14. Fight Music

15. インスタントラジオ

【Disc2】

01. RPG

02. スノーマジックファンタジー

03. プレゼント

04. MAGIC

05. ANTI-HERO

06. サザンカ

07. Death Disco

08. LOVE SONG

09. ムーンライトステーション

10. YOKOHAMA blues

11. イルミネーション

12. Hey Ho

13. SOS

14. Dragon Night

15. RAIN

Bonus Track.

Summer

▽LIVE DVD ※初回限定盤、完全生産限定プレミアムBOX共通

01. 青い太陽 from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2010

02. 幻の命 from 2010.12.23 SHIBUYA C.C.Lemon Hall

03. ファンタジー from ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2011

04. 虹色の戦争 from 2011.11.22 SEKAI NO OWARI at NIPPON BUDOKAN!!!

05. 眠り姫 from HALL TOUR 2012「ENTERTAINMENT」

06. RPG from ARENA TOUR 2013「ENTERTAINMENT」

07. Death Disco from 炎と森のカーニバル

08. スターライトパレード from 炎と森のカーニバル -スターランド編-

09. 銀河街の悪夢 from 炎と森のカーニバル -スターランド編-

10. 炎と森のカーニバル from TOKYO FANTASY

11. インスタントラジオ from TOKYO FANTASY

12. ムーンライトステーション from Twilight City

13. Dragon Night from Twilight City

14. Fight Music from Twilight City

15. ANTI-HERO from The Dinner

16. 天使と悪魔 from Tarkus

17. サザンカ from INSOMNIA TRAIN

18. 白昼の夢 from INSOMNIA TRAIN

19. スターゲイザー from INSOMNIA TRAIN

20. イルミネーション from uP!!!FESTIVAL 2018

21. RAIN from SWEET LOVE SHOWER 2019

22. すべてが壊れた夜に from The Colors

▽History of SEKAI NO OWARI(約368ページの図鑑)※完全生産限定プレミアムBOXのみ

▽スペシャルコンテンツ ※完全生産限定プレミアムBOXのみ

