シンガー・ソングライターの松任谷由実が、30日に生放送されるTBS系音楽特番『CDTVライブ!ライブ!』3時間スペシャル(後8:00~10:57)に出演することが決定。同局では、1981年の『ザ・ベストテン』以来、39年ぶりの歌唱となる松任谷が、現在放送中の金曜ドラマ『恋する母たち』(毎週金曜 後10:00)の主題歌として書き下ろされた新曲「知らないどうし」と、誰もが知っているあの大ヒット曲を一夜限りのスペシャルライブで披露する。

番組にはそのほか、菅田将暉が映画『STAND BY ME ドラえもん2』の主題歌で最新曲の「虹」を、King Gnuが最新曲「三文小説」をフルサイズで届ける。また、back numberが、日曜劇場『危険なビーナス』(毎週日曜 後9:00)で注目の最新曲「エメラルド」と、この季節にぴったりのあのヒット曲を披露する。さらに、AI、Little Glee Monster、GENERATIONS from EXILE TRIBE、山崎育三郎、城田優と多彩なアーティストが出演する豪華なラインアップとなっている。

なお、先日サプライズ発表した、およそ1時間にわたって福山雅治がパフォーマンスする『福山フェス』が開催。8月にOfficial髭男dismが行った第1弾に次ぐ待望のフェス企画で、6年8ヶ月ぶりとなるニューアルバム「AKIRA」から「心音」「革命」などの最新曲、そして、30年の活動の中から生まれた多くのヒット曲も含む豪華セットリストで届ける。

■出演者(※50音順)

AI

King Gnu

GENERATIONS from EXILE TRIBE

城田優

菅田将暉

back number

福山雅治

松任谷由実

山崎育三郎

Little Glee Monster

